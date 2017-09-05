كوريا الشمالية
الثلاثاء 5 سبتمبر 2017 08:55

صحيفة: كوريا الشمالية تحرك صاروخا عابرا للقارات باتجاه ساحلها الغربي

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
رويترز
ذكرت صحيفة آسيا بيزنيس ديلي الكورية الجنوبية الثلاثاء نقلا عن مصدر مخابرات لم تكشف عنه أن كوريا الشمالية شوهدت وهي تحرك ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه ساحلها الغربي.

وقالت الصحيفة إن تحريك الصاروخ بدأ يوم الاثنين بعد يوم من سادس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية وتم رصده أثناء نقله ليلا لتجنب الأقمار الصناعية. ولدى كوريا الشمالية منشآت إطلاق لبرنامجها الصاروخي على ساحلها الغربي.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد ما ورد في التقرير. وأبلغت البرلمان يوم الاثنين أن كوريا الشمالية تعد جاهزة لإطلاق المزيد من الصواريخ بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في أي وقت.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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كوريا الشمالية
صاروخ باليستي
كوريا الجنوبية

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