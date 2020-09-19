التطبيع مع إسرائيل
السبت 19 سبتمبر 2020 19:39

صحيفة سعودية تغير صورة غلافها إلى العبرية والخارجية الإسرائيلية تعلق

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
رويترز
غيرت صحيفة "عرب نيوز" السعودية صورة البروفايل وصورة غلافها على موقع تويتر إلى صور تحتوي عبارة "شانا توفا"، وتعني بالعبرية (سنة سعيدة) ما أثار إعجاب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتصدر الصحيفة عن الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وتصدر عنها كذلك صحيفة "الشرق الأوسط" اليومية ومجلة "سيدتي"، ومعروفة بأنها تحت سيطرة عائلة الملك سلمان، وتتبع بشكل مباشر حاليًّا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وجاءت التهنئة من الصحيفة السعودية بمناسبة السنة العبرية الجديدة، التي يحتفل بها يهود العالم يومي السبت والأحد.

وعلّقت الخارجية الإسرائيلية مرفقة صورة غلاف الصحيفة السعودية: "صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة (شانا توفا)، عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة".

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الجمعة، إلى أن ابن سلمان أراد أن يوقع اتفاق تطبيع مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين، إلا أن والده الملك سلمان عارض ذلك.

ووفق مقال نشرته الصحيفة، فإن هناك خلافات بين بن سلمان والعاهل السعودي بخصوص "تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ووقعت الإمارات والبحرين، الثلاثاء الماضي، اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل، وهو الحدث الذي وصفه ترمب بأنه "تاريخي"، رغم الرفض والإدانة الفلسطينية الواسعة له رسميًّا وشعبيًّا.

أما السعودية، فلا تربطها علاقات علنية مع إسرائيل، حيث صرح وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، في 20 من أغسطس/ آب الماضي، بأن "بلاده لن تطبِّع مع إسرائيل -أسوة بالإمارات- ما لم يتم التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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