الأربعاء 28 أغسطس 2019 16:05
صحيفة: دحلان هو العقل المدبر لخلية التجسس الإماراتية في تركيا
كشفت صحيفة صباح التركية تفاصيل جديدة، حول الخلية الإماراتية في تركيا، التي ألقت السلطات القبض على اثنين من جواسيسها، مؤكدة أن زعيمها الثالث تمكن من الهرب.
دحلان الرأس المدبر
- قالت الصحيفة، إنّ التحقيقات أكدت ارتباط خلية التجسس، بالقيادي المفصول من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، محمد دحلان.
- دحلان الذي يقيم في الإمارات، ويعمل مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، أشرف على عمليات تجسس ضد أعضاء في حركتي فتح وحماس، ومعارضين للإمارات والسعودية.
- أشارت الصحيفة إلى أن شخصاً رمزه "H.E.R"، هو زعيم الخلية المرتبطة بدحلان، كاشفة أنه تمكن من مغادرة تركيا.
تدريبات على التفجير
- لفتت الصحيفة، إلى أن زكي يوسف حسن (55 عاما)، أحد المقبوض عليهم، يعد أخطر أشخاص الخلية، مؤكدة تلقيه تدريبات على المتفجرات داخل أوربا.
- أضافت أنه تزوج من امرأة تركية، وانتحر في سجن سيلفري باسطنبول في 29 أبريل/نيسان الماضي.
- شددت الصحيفة على أن المخابرات التركية، واجهت الجاسوس الإماراتي الثاني، سامر شعبان، بأدلة تثبت تورطه بالعمل لحساب دحلان وتنفيذ أعمال ضد تركيا.
معلومات استخباراتية كاذبة
- أجرى الجاسوس سامر شعبان، اتصالات هاتفية مع زكي حسن، باسم مستعار "أبو يوسف"، وشخص في المخابرات الإماراتية في دبي يدعى "قسام أبو سلطان".
- استعرضت الصحيفة بعضاً من المحادثات الهاتفية؛ إذ قال شعبان لأبو سلطان "لو كنت أعمل في الاستخبارات، وبعت معلومات استخبارية كاذبة، لأصبحت غنياً كالآخرين".
- الجاسوس التابع للإمارات، كان يحاول الالتقاء بشخص يكنى "أبا خالد"، لكن محاولاته لم تنجح، فأجابه "أبو سيف" بأنه يريد منه "إنتاجاً أكبر".
أبرز ما كشف عن الجاسوس سميح شعبان
- أوضحت الصحيفة التركية أن السلطات عثرت في هاتف شعبان على سندين ماليين.
- ادعى شعبان أن السندين لمكاتب عقارية ومنزل بمدينة عجمان الإماراتية.
- استعرضت الصحيفة تاريخ شعبان، مؤكدة أنه حصل على دورات في المتفجرات عام 1999، وتلقى تدريبات في أوكرانيا وفرنسا عام 2003.
من الإمارات إلى تركيا
- هرب شعبان إلى مصر بعد أحداث الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، لتعتقله السلطات المصرية في القاهرة، قبل أن تطلق سراحه.
- عمل شعبان ضابط مخابرات في القنصلية الفلسطينية في ماليزيا أربعة أشهر.
- عين في القنصلية الفلسطينية في دبي ما بين عامي 2009 و2017، وكان على مقربة من دحلان.
- انتقل الجاسوس إلى تركيا لتنفيذ أنشطة لحساب دحلان، بحسب ما أفادت به الصحيفة.
تورط في الانقلاب الفاشل
- وفقا للائحة الاتهام التي أعدها المدعي العام الجمهوري في إسطنبول، فإن دحلان، الرأس المدبر للجواسيس الإماراتيين، قد تورط في محاولة الانقلاب الفاشل، في تركيا، عام 2016.
- كان من بين المهام الموكلة إلى المتهمين، الحصول على الهيكلية التنظيمية لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا.
- وكالة رويترز كانت قد نقلت عن مسؤول تركي كبير -لم تسمه- قوله، إنّ أحد الرجلين وصل إلى تركيا بعد أيام من مقتل خاشقجي، مضيفا أن الآخر جاء لتخفيف عبء العمل عن زميله.
- في 19 أبريل/ نيسان الفائت، اعتقلت أنقرة، الجاسوسين الفلسطينيين، قبل أن تكشف التحقيقات تورطهما لصالح خلية تابعة لمستشار أبو ظبي.
المصدر
صحيفة صباح التركية
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