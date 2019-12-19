مقتل جوليو ريجيني
الخميس 19 ديسمبر 2019 18:14

صحيفة بريطانية تكشف تجسس طالبة مصرية على ريجيني

الباحثة المصرية نورا وهبي مع الطالب الإيطالي جوليو ريجيني
مواقع التواصل
قالت صحيفة التايمز البريطانية إن الادعاء الإيطالي توصل إلى أن باحثة مصرية كانت زميلة للطالب الإيطالي في جامعة كامبريدج أبلغت الأمن المصري بتحركاته.

وكتب مراسل الصحيفة في إيطاليا في تقرير بعنوان "الطالب القتيل تعرض لخيانة من أصدقائه في القاهرة"، أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تمت خيانته من قبل زميلة له في جامعة كامبرديج تدعى نورا وهبي.

وقامت نورا بحسب الصحيفة بالتجسس على ريجيني هي و2 من أصدقائه، إذ أبلغت السلطات المصرية بتحركاته، عندما كانا يدرسان معا في كامبرديج عام 2011.

وأورد التقرير أن نورا كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسؤولين الأمنيين المتهمين بقتل ريجيني واسمه مجدي ابراهيم عبدالعال شريف.

وكان جوليو ريجيني (26 عاما) قد عثر على جثته بمصر في فبراير/ شباط 2016 وعليها آثار تعذيب، ما تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة.

وتراوحت تعليقات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض لما نشرته الصحيفة، وآخرين طالبوا نورا وهبي بالرد على ما نشر وعدم الصمت.

وكان لافتا أن نورا وهبي قامت بتغيير إعدادات حسابها على موقع تويتر بعد نشر الصحيفة البريطانية لتقريرها، وحولته إلى حساب محمي يخفي التغريدات لغير المتابعين، ولا يسمح لأحد بمتابعة الحساب إلا بموافقة صاحبته.

حساب نورا وهبي على موقع تويتر

 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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