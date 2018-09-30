الأحد 30 سبتمبر 2018 21:54
صحيفة: السعودية تعلق مشروعا للطاقة الشمسية بقيمة مئتي مليار دولار
قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن السعودية علقت العمل في مشروع للطاقة الشمسية لمجموعة سوفت بنك بقيمة 200 مليار دولار.
التفاصيل:
- نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين بالحكومة السعودية قولهم إن المملكة علقت خطة بقيمة 200 مليار دولار مع سوفت بنك لبناء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم.
- المسؤولون قالوا إن المملكة تعكف على وضع استراتيجية أوسع لتعزيز الطاقة المتجددة، وسيتم الإعلان عنها في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
خلفيات:
- في مارس/ آذار الماضي، أعلن ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، أن صندوقا تابعا للشركة سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية لينشئ أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم.
- قال سون إنه من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج المشروع إلى 200 غيغاوات بحلول 2030.
- أوضح سو أن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ قدرتها 7.2 غيغاوات وستتكلف خمسة مليارات دولار.
- في شهر مايو/ أيار الماضي، نقلت وكالة رويترز عن "مصادر مطلعة" قولها إن مجموعة سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يجريان محادثات مع بنوك بخصوص تمويل محتمل المشروع.
- تبلغ الطاقة الإجمالية لتوليد الكهرباء في السعودية حاليا نحو 60 غيغاوات.
- في نهاية 2016، بلغ إجمالي قدرة توليد الطاقة من المحطات النووية عالميا حوالي 390 غيغاوات.
- أعلنت سوفت بنك في مايو أيار الماضي أنها جمعت أكثر من 93 مليار دولار لصندوق رؤية، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم، بداعمين من بينهم صندوق الثروة السيادي السعودي وأبل وفوكسكون.
- ضخ صندوق رؤية 27.5 مليار دولار في 20 شركة تكنولوجيا بنهاية ديسمبر/ كانون الأول.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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