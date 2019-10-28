الاثنين 28 أكتوبر 2019 00:45
صحيفة: استقالة وزير التعليم الأردني على خلفية "أزمة المعلمين"
قدم وزير التربية والتعليم العالي الأردني وليد المعاني، الأحد، استقالته إلى رئيس الحكومة، على خلفية أزمة المعلمين التي شهدتها البلاد بداية العام الدراسي الحالي، حسب إعلام محلي.
التفاصيل
- صحيفة الغد اليومية (مستقلة) نقلت عن الوزير تأكيده تقديم استقالته لرئيس الوزراء عمر الرزاز، من دون توضيح أسباب ذلك.
- مصادر للصحيفة، لم تسمها، أفادت بأن استقالة المعاني جاءت على خلفية تجاهل الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين.
- بينت المصادر أن استقالة وزير التربية والتعليم تأتي "قبل تعديل حكومي مرتقب".
- مصدر حكومي نفى لموقع عمون الإخباري أنباء تحدثت عن استقالة أكثر من وزير في حكومة الرزاز، اليوم.
- لم يصدر أي تعليق حكومي رسمي على أنباء استقالة الوزير المعاني أو قبولها من رئيس الحكومة الرزاز حتى مساء اليوم الأحد.
خلفيات
- شهد الأردن الشهر الماضي أزمة للمعلمين، نفذوا خلالها إضراباً مفتوحاً استمر لشهر كامل، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة، واعتذار حكومي عن انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة عمان، يوم 5 من سبتمبر/أيلول الماضي.
- حقق المعلمون المطلبين، إذ اعتذرت الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.
- حصل المعلمون بموجب الاتفاق الذي أنهى أطول إضراب في تاريخ المملكة الأردنية على علاوات مالية تراوحت بين 35% إلى 75% من الراتب الاساسي، إضافة لحزمة من الإجراءات الإدارية والفنية التي من شأنها تحسين معيشة المعلمين والبيئة التعليمية.
- حسب إحصاءات حكومية فإن عدد طلبة المدارس الحكومية يبلغ مليونا و400 ألف طالب وطالبة موزعين على حوالي 4000 مدرسة بالمملكة.
- حسب إحصاءات رسمية، يبلغ عدد المعلمين في الأردن 146 ألف معلم ومعلمة منهم 106 آلاف في المدارس الحكومية والباقي في المدارس الخاصة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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