التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الخميس 24 سبتمبر 2020 13:42

صحيفة إماراتية: قرب انضمام لاعب إسرائيلي إلى الدوري الإماراتي

اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع
اللاعب الإسرائيلي ضياء سبع
غيتي
قالت صحيفة البيان الإماراتية الخميس إن نادي النصر الإماراتي اقترب من التوقيع مع ضياء سبع لاعب الوسط الإسرائيلي من أصل عربي، ليصبح أول لاعب إسرائيلي في الخليج.

وذكرت الصحيفة أن " المفاوضات بين العميد وضياء سبع بلغت مراحلها الأخيرة، حيث تم الاتفاق حول الراتب السنوي والشرط الجزائي الذي سيدفعه النصر للنادي الصيني مقابل انتقال لاعبه إلى الدوري الإماراتي."

وأضافت " ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى دبي خلال اليومين المقبلين للتوقيع رسميا على انضمامه إلى النصر لمدة 3 سنوات."

ويلعب السبع للمنتخب الإسرائيلي، وانتقل العام الماضي إلى نادي غوانزو الصيني مقابل 5 ملايين يورو وبعقد لمدة 3 مواسم.

واحتفلت صفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر التابعة للخارجية الإسرائيلية بالخبر ونشرت تفاصيل على صفحتها.

المصدر
الجزيرة مباشر
صحيفة الإمارات

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