التطبيع مع إسرائيل
الجمعة 14 أغسطس 2020 14:16

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو زار الإمارات مرتين سرا

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
غيتي
كشفت صحيفة إسرائيلية، الجمعة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زار الإمارات مرتين سرا ضمن الاتصالات لصياغة اتفاق تطبيع العلاقات.

ولم يسبق الإعلان عن زيارات لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه "خلال العامين الماضيين، قام نتنياهو بزيارتين على الأقل إلى الإمارات، باعتبار ذلك جزءاَ من الاتصالات لصياغة الاتفاق".

وأضافت: "استغرقت الزيارتان عدة ساعات، وكان يرافقه فيهما عادة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات".

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والإمارات على ما أوردته الصحيفة.

وعلى ذات الصعيد، قالت القناة الإسرائيلية "12"، الجمعة، إن وفدا إسرائيليا سيغادر إلى أبوظبي، الأسبوع المقبل.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير (لم تسمه)، إن الوفد سيلتقي بمسؤولين كبار في الحكومة الإماراتية للتحضير لتوقيع اتفاق تطبيع العلاقات المتوقع في غضون عدة أسابيع.

هذا   وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" على موقعها الإلكتروني، إن "الوفد الإسرائيلي سيكون برئاسة رئيس الموساد يوسي كوهين".

وأضافت الصحيفة أن الوفد سيبحث تفاصيل اتفاق التطبيع وخاصة الشق الأمني منه، دون مزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، رجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكون البحرين الدولة العربية التالية لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الجمعة، عن مسؤولين إسرائيليين كبارا (لم يسمهم)، إن "إسرائيل في مراحل متقدمة من المحادثات مع البحرين لتطبيع العلاقات بين البلدين".

كما قال مسؤول إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء الخميس، إن "البحرين هي الدولة القادمة التي ستوقع مع إسرائيل".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وفي أعقاب إعلان ترامب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". بينما عدته القيادة الفلسطينية، في بيان لها، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

المصدر
الأناضول

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