السودان
الأحد 1 نوفمبر 2020 11:53

صحيفة: إحباط محاولة انقلاب في السودان.. من المتهمون؟ (فيديو)

رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع
الجزيرة مباشر
كشفت صحيفة السوداني المحلية عن إحباط الأجهزة الأمنية محاولة انقلاب على المجلس السيادي الذي يحكم البلاد منذ خلع الرئيس السابق عمر البشير.

وأضافت الصحيفة أن المحاولة خطط لها عسكريون حاليون وسابقون و"فصيل سياسي إسلامي". وأوضحت أن القوات الأمنية قامت بحملة اعتقالات واسعة شملت القيادي في مجلس الصحوة الثوري علي مجوك وعدد من الضباط النظاميين والمعاشيين والإسلاميين.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن هذا العمل ليس انقلابا ضد قوات الدعم السريع فحسب، ولكن كان محاولة انقلاب ضد النظام القائم بأكمله.

وتعليقا على الموضوع يرى المحلل السياسي السوداني الدكتور طارق الشيخ أن هذه المحاولات هي متوقعة من أنصار النظام لأن الجيش كله قوامه من جماعة النظام القديم. 

وأضاف أنه كلما كانت هناك رؤية من جانبهم بأن الوضع مناسب ليكون هناك عمل بالشارع يكون هناك تحرك، لكنه يرى أن الشارع أغلق صفحة الحركة الإسلامية ووصولهم للسلطة بأي شكل من الأشكال. 

ويعتقد الشيخ أن قيام الجيش بأي محاولة عسكرية صرفة لن يكتب لها النجاح لأنه لا يوجد من يساندها، لأن الشارع السوداني أصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة السياسية.

ورجح الشيخ تكرار مثل هذه المحاولات في المستقبل، لكنه أشار إلى أن هناك "يقظة من داخل الجيش نفسه" لأسباب كثيرة خاصة بالقيادات العسكرية وحماية نفسها من أي مغامرة عسكرية قد تجلب عليهم المتاعب، على حد تعبيره.

ونوه الشيخ إلى أنه ربما جرى تضخيم الأمر من قبل المخابرات العسكرية، التي ربما توافر لديها معلومات لكنها تقوم باستخدامها بالشكل الذي تريد وفي التوقيت الذي تريد أيضا. 

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
محاولة انقلاب فاشلة
احباط
السودان
المجلس السيادي

اقرأ أيضا

Thumbnail
نجل قاض.. القبض على طفل مصري قاد سيارة وصدم شرطيا (فيديو)
Thumbnail
ديك "مصارع" يقتل ضابطا أثناء مداهمة مباراة غير قانونية
Thumbnail
"لن تخدعنا ماكرون" يتصدر بعد أول حديث للرئيس الفرنسي إلى المسلمين
Thumbnail
فرنسا تعلن عودة سفيرها إلى تركيا وتطالبها بـ"إيضاحات".. ما هي؟
Thumbnail
مجهول يضرم النار في مسجد شمالي فرنسا

الأكثر قراءة

  1. بعد التطبيع مع إسرائيل.. ترمب: "لا مشكلة" في بيع مقاتلات إف-35 للإمارات
  2. أمريكا تندد بخطة إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة
  3. مقتل جنديين عراقيين و4 انتحاريين حاولوا اقتحام معسكر شرقي ديالى
  4. مشروع قانون يجرم اتهام بولندا بالتورط في الهولوكوست
  5. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية