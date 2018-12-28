صحيفة أمريكية: الجبير استقال بعد مقتل خاشقجي والملك سلمان رفض

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير (يمين) كان قدم استقالته عقب مقتل خاشقجي لكن ولي العهد رفضها غيتي

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر أن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير، الذي أعيد تعيينه وزيرا للدولة للشؤون الخارجية كان قدم استقالته عقب مقتل خاشقجي، لكن الملك سلمان رفض

التفاصيل: الصحيفة نقلت عن خبراء قولهم إن سلسلة التعديلات الوزارية التي أصدرها العاهل السعودي، أمس الخميس، هي تعديلات شكلية، الهدف الأساسي منها تعزيز سلطة ولي العهد الذي قالت إنه مارس الحكم بشكل متهور، وغالبا ما تجاوز المؤسسات الحكومية.

الصحيفة: الخطوة السعودية هي محاولة لإحاطة ولي العهد بشخصيات مقربة منه، عقب سلسلة الأحداث التي هزت تحالفات المملكة مع الولايات المتحدة ودول أخرى، بينها مقتل جمال خاشقجي. ناشط يرتدي زي ولي العهد السعودي خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض تطالب بفرض عقوبات على السعودية بعد اختفاء جمال خاشقجي الصحيفة أشارت إلى أن وزير الخارجية الجديد إبراهيم العساف كان من بين الشخصيات التي اُعتقلت في فندق ريتز كارلتون، ولكن لم تُوجه إليه أية اتهامات. وفي تقرير حول التغييرات الموسعة في الحكومة السعودية وصفت صحيفة الفاينانشال تايمز تلك التغييرات بأنها "تنظيف للبيت" يقوم به الملك سلمان لكبح جماح ولي العهد، وإعادة تأهيل بلاده وإصلاح الأضرار الناجمة عن مقتل جمال خاشقجي. تقرير الصحيفة قال إن التعديل سيُفسر على أن الملك يريد أن يجلب مزيدًا من الخبرة إلى حكومة أصبحت مليئة بأشخاص من القطاع الخاص ومقربين من ولي العهد صغار السن.

الصحيفة أشارت إلى التكهنات الواسعة النطاق برزت منذ مقتل خاشقجي في الثاني من 2 أكتوبر/ تشرين الأول في قنصلية بلاده بإسطنبول، بأن الملك سلمان سيسعى إلى تحقيق ضوابط وتوازنات لكبح بعض جماح الأمير محمد. تعديلات واسعة بالسعودية: العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن، أمس الخميس، في العاصمة الرياض سلسلة من الأوامر الملكية أُعيد بموجبها تشكيل مجلس الوزراء السعودي وشملت كذلك عددا من الهيئات والمؤسسات العليا في المملكة، ووصفت التعديلات بأنها من أكبر التعديلات التي عرفتها المملكة في السنوات الأخيرة.

التعديلات تأتي عقب اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، وفي وقت تتواصل فيه الضغوط الدولية على الرياض، الأمر الذي أثر سلبا في صورة المملكة في الخارج وأدخلها في أتون أزمة علاقات عامة.

لا يزال ولي العهد يحتفظ بكافة مناصبه بعد التعديل الأخير، وأبرزها ولي العهد، ووزير الدفاع، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الشؤون الأمنية والسياسية، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية.

التعديلات تمثل الموجة الثانية المعلنة على مستوى الأجهزة والمناصب العليا في المملكة على خلفية اغتيال خاشقجي، حيث جرت الأولى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت محدودة جدا، وشملت نائب رئيس الاستخبارات اللواء أحمد عسيري والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني.

التعديلات المذكورة شملت حقائب الخارجية والحرس الوطني والإعلام والتعليم وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وغيرها.

التشكيل الجديد تضمن تعيين إبراهيم العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير الذي أصبح وزير دولة للشؤون الخارجية.

تم إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة وعين رئيسا للهيئة العامة للترفيه، وحل مكانه عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لهيئة الرياضة.

تم تعيين عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزيرا للحرس الوطني، كما عين الوزير مساعد العيبان مستشارا للأمن الوطني، والفريق أول خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام.

تم تعيين تركي الشبانة وزيرا للإعلام وحمد آل الشيخ وزيرا للتعليم، كما أعفي سلطان بن سلمان من رئاسة هيئة السياحة ليعين رئيسا لهيئة الفضاء.

بموجب هذه التعديلات تم تعيين سلطان نجل الملك سلمان على رأس "الهيئة السعودية للفضاء" التي أنشئت حديثا، بعد أن كان يتولى رئاسة "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني".

القرارات الملكية شملت تغييرات على مستوى أمراء المناطق، وتعيينات في مجلس الشورى، واختيار امرأة، هي إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، في منصب "مساعد وزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة".

وزراء الحقائب الاقتصادية احتفظوا بمناصبهم، وهم وزير الطاقة خالد الفالح، والمالية حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجدعان، والاقتصاد محمد بن مزيد التويجري.

وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف احتفظ بمنصبه.