الصراع في ليبيا
الخميس 18 يونيو 2020 23:06

صحفي ليبي: بن زايد حدثنا عن الخطر الإسلامي ساعة كاملة(فيديو)

الصحفي الليبي محمود شمام
الصحفي الليبي محمود شمام
مواقع التواصل
قال الصحفي الليبي محمود شمام (الموالي السابق للواء المتقاعد خليفة حفتر)، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، خصّص ساعة كاملة -في أول لقاء لهم به- من حديثه للتحذير من "الخطر الإسلامي".

وأضاف شمام في لقاء تلفزيوني أن الدول المجاورة والتي تهتم بالشأن الليبي، موقفها غير مبني على مرجعيتها بقدر ما هو مبني على مصالحها الخاصة، لذلك تهتم السعودية والإمارات بالساحل الليبي. 

لقاء مع الصحفي الليبي محمود شمام والحديث عن الصراع في ليبيا

 

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا مليشيات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. 

 

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المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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