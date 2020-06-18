صحفي ليبي: بن زايد حدثنا عن الخطر الإسلامي ساعة كاملة(فيديو)

قال الصحفي الليبي محمود شمام (الموالي السابق للواء المتقاعد خليفة حفتر)، إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، خصّص ساعة كاملة -في أول لقاء لهم به- من حديثه للتحذير من "الخطر الإسلامي".



وأضاف شمام في لقاء تلفزيوني أن الدول المجاورة والتي تهتم بالشأن الليبي، موقفها غير مبني على مرجعيتها بقدر ما هو مبني على مصالحها الخاصة، لذلك تهتم السعودية والإمارات بالساحل الليبي.

لقاء مع الصحفي الليبي محمود شمام والحديث عن الصراع في ليبيا

كل واحد يعرف نقطة ضعفه لابتزازه https://t.co/nNEcpy9R7U — Abul Cabd (@CabdAbul) June 18, 2020

@MahmudShammam basically admits it that UAE has some interest in taking control of some Libya ports and said in their first meeting with MBZ a whole hour he was talking about the Islamic threat. https://t.co/JRLZij6hcQ — Tashfin (@TashfinLy) June 16, 2020

الصحفي الليبي محمود شمام : في أول لقاء لنا مع محمد بن زايد ظل ساعة كاملة يُحدّثنا عن الخطر الإسلامي ..#ليبيا_تنتصر #عملية_بركان_الغضب #ليبيا #الامارات pic.twitter.com/TvoJzwQK0B — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 18, 2020

شكرا لإخبارنا لرفع درجة اليقين.. هذا يلغي النظرية الرسمية للتيار #الليبروملكي التي تسوق سابقا بأن حرب #الإمارات على الثورات كانت ردة فعل تجاه قيام #الإخوان بالعمل السري داخل الإمارات https://t.co/etOVjnlRcl — BenGifti بن قفطي (@BenGiftI) June 17, 2020

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا مليشيات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس.

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