مصر
الخميس 25 يونيو 2020 21:12

صحفية مؤيدة للسيسي: مرسي كان جاسوسا لأمريكا واسمه الحركي "جاروليم"(فيديو)

الرئيس المصري الراحل محمد مرسي
ادعت صحفية بالقسم العسكري بجريدة الجمهورية المصرية أن الرئيس الراحل محمد مرسي كان عميلا للمخابرات المركزية الأمريكية وإن اسمه الحركي "جاروليم" وذلك خلال مداخلة تلفزيونية.

وقالت الصحفية سامية زين العابدين إن مرسي قام بتسليم أحد العلماء المصريين للمخابرات الأمريكية فيما عرف بقضية "الكربون الأسود" على حد قولها.

وقال مغردون إن ما قالته سامية هو محض افتراء لا صلة له بالواقع ولا هدف منها سوى تشويه صورة الرئيس الراحل، خاصة بعد شهادة وزير العدل السابق أحمد مكي.

كما سخر عدد من رواد مواقع التواصل من المداخلة قائلين إنها مبنية على سرد قصصي من الصحفية.

 

المصدر
خدمة سند

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