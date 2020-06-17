السعودية
الأربعاء 17 يونيو 2020 16:19

صحفيان: عرض من أمريكي لشراء نيوكاسل يفوق نظيره السعودي

ملعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي
ملعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي
رويترز
قال صحفيان رياضيان، اليوم الأربعاء، في تغريدات على تويتر، إن رجل أعمال أمريكي قدم عرضا بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني لشراء نادي نيوكاسل الإنجليزي.

وهذا العرض يفوق العرض الذي قدمته سيدة أعمال بريطانية، 300 مليون جنيه إسترليني، بدعم من صندوق الاستثمار السعودي للاستحواذ على النادي.

وكتب كيت داوني الصحفي الرياضي في شبكة سكاي سبورتس "علمنا أن رجل الأعمال الأمريكي هنري موريس قدم عرضا بقيمة 350 مليون جنيه لشراء نيوكاسل، وهو ما قد ينافس العرض المقدم من سيدة الأعمال أماندا ستافيلي المدعومة من السعودية".

من جهته، أكد إيان دينيس الصحفي الرياضي في هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية الخبر، مؤكدا في تغريدة على تويتر أن المستثمر الأمريكي قدم عرضا بقيمة 350 مليون جنيه لاقتناء النادي.

وأضاف دينيس "إذا سقطت عملية الاستحواذ السعودية المقترحة بقيادة أماندا ستافيلي، فإن موريس ينتظر وهو مستعد للتحرك بسرعة".

وكانت تقارير لوسائل إعلام دولية وبريطانية ذكرت أن مجموعة تقودها سيدة الأعمال البريطانية أماندا ستيفلي ويدعمها صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقترب من الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن السعر المطلوب انخفض إلى نحو 300 مليون جنيه استرليني (نحو 378.33 مليون دولار) من 340 مليون جنيه سابقا.

ورجحت التقارير أن انخفاض السعر المطلوب قد يعود إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي تسببت في توقف النشاط الرياضي حول العالم. ونيوكاسل واحد من ثلاثة أندية في الدوري الممتاز منحت إجازة إجبارية للعاملين.

وذكرت التقارير أن الطرف السعودي سيستحوذ على 80 في المئة من النادي حال نجاح الصفقة مقابل 10 في المئة لستيفلي التي ستلعب دورا بارزا في إدارة النادي. وسيملك الشقيقان ديفيد وسايمون روبن 10 في المئة المتبقية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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نيوكاسل يونايتد
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
رجل أعمال

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