صالح الشيحي.. احتفاء بالإفراح عن كاتب سعودي اعتقل مطلع 2018
ونشرت ابنته، وطن صالح الشيحي، تغريدة حمدت الله عز وجل فيها على إطلاق سراح والدها، وهنأها المتابعون على خروجه من محبسه.
اللهم لك الحمد حتى ترضى ..— وطن صالح الشيحي (@WatanAlshehi) May 19, 2020
ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
ملءُ السماوات والأرض وما بينهما .. #صالح_الشيحي
والشيحي كاتب في صحيفة الوطن السعودية، كان قد وجه انتقادات للديوان الملكي بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق.
واعتقل الشيحي عقب ظهوره ببرنامج "يا هلا"، عبر "روتانا خليجية"، متحدثا عن الفساد داخل الديوان الملكي.
واتهم الشيحي الديوان الملكي علانية بالفساد، وبتوزيع أراض على أشخاص دون وجه حق، إلا أن قناة "روتانا" حذفت هذا الجزء من الحلقة.
نبارك لعائلة الصحفي #صالح_الشيحي ونخص بالذكر ابنته وطن بخروجه بالسلامة، ونهنئ أنفسنا بهذا الخبر المفرح، والعقبى لبقية معتقلي الرأي. pic.twitter.com/00zSvGPdZ5— معتقلي الرأي (@m3takl) May 19, 2020
وقال الشيحي إنه برغم توقف منح الأراضي للمواطنين، إلا أنه من خلال معرفة المواطن برئيس الديوان الملكي، أو أي مسؤول بالديوان، أو حتى "سائق" بالديوان، يتم منحه قطعة أرض.
وبحسب الشيحي، فإن الدول التي تعج بالفساد يبقى الفساد فيها بعيدا عن البحر، باستثناء السعودية، في إشارة منه إلى "أن أمراء يقومون بالاعتداء على البحر من خلال جزر صناعية يبنونها لصالحهم أو أراض شاطئية يستولون عليها".
واعتقل الشيحي في بداية عام 2018، وحكم عليه في 18 فبراير 2018 بالسجن لخمسة أعوام، بالإضافة إلى المنع من السفر لمدة مماثلة، بتهمة القدح في الديوان الملكي، حسبما ذكرت منظمة القسط لحقوق الإنسان.
فرحة كبيرة 😃— حقوق الضعوف (@hukusfof) May 19, 2020
خروج المواطن الشجاع الغيور على وطنه وشعبه #صالح_الشيحي من السجن pic.twitter.com/FuQAJZzTvf
وأعلنت المنظمة خبر الإفراج عن الصحفي صالح الشيحي في تغريدة قائلة إن عائلته لم تذكر تفاصيل حول ما إذا كان هذا الإفراج مؤقتًا أم دائمًا، وإذا كان يشمل إسقاط التهم أم لا.
واحتفت عائلة الشيحي ومغردون وحقوقيون بإطلاق سراح الكاتب المعروف، وطالبوا بالإفراج عن بقية المعتقلين ممن سجنوا بسبب آرائهم.
وأعاد مغردون تداول مقطع فيديو للشيحي ووصفوه بـ"المواطن الشجاع الغيور على وطنه وشعبه".
اللهم لك الحمد..— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) May 19, 2020
خروج الكاتب الغيور على وطنه وشعبه #صالح_الشيحي من السجن.
نسأل الله الفرج القريب لجميع معتقلي الرأي pic.twitter.com/CuBf0VblZu
وقال عبد الله المشهور إنه يتمنى خروج بقية المعتقلين الذين غيبوا في السجون لمجرد تغريدة أو ابداء رأي ضد ظلم أو فساد أو قتل المسلمين في حروب عبثية باليمن وغيرها، مذكرا بمقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي داخل السفارة السعودية بإسطنبول.
وذكّر مغردون آخرون بتغريدات للصحفي الراحل جمال خاشقجي عن الشيحي، كان قد أثنى فيها على شجاعته في إبداء آراءه دون خوف.
الحمدلله على خروج وسلامة المواطن والإعلامي الشريف #صالح_الشيحي اتمنى باقي المعتقلين والمهمشين في السجون يخرجوا لأهلهم وأولادهم بسبب تغريدة او رأي ضد الفساد والظلم والفقر والبطالة والحروب العبثية وقتل المسلمين وأطفالهم في اليمن وغيرها .. pic.twitter.com/fZcPdIufLp— ﮼عبدالله ﮼المشهور (@tarikharab1) May 19, 2020
وكان الراحل خاشقجي قد علق على خبر اعتقال الشيحي قائلا "سمعت قبل قليل باعتقال الزميل والصديق صالح الشيحي، كان جوهرة الصفحة الأخيرة بالوطن، زاملته، فوجدته أغيرنا على وطنه، كنت أمازحه وأسميه كاتب البروليتاريا".
وتساءل خاشقجي "من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة؟ هؤلاء هم الأصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله".
خبر مفرح .. نبارك لكل الأحرار خبر الإفراج عن الصحفي الوطني #صالح_الشيحي، ونتمنى الفرج لجميع المعتقلين الوطنيين. pic.twitter.com/1Yjkq3IUSO— وطنيون معتقلون (@mtqln) May 19, 2020
نبارك لعائلة صوت المواطن الصحفي الحر #صالح_الشيحي بخروجه من السجن، والعقبى لبقية معتقلي الرأي:— مطنوخ (@Ma6noo5sa) May 19, 2020
رعاك الله ياصوت المواطن
حروفك ماتفارقني دقيقة
ولو صار الوفي بالسجن ساكن
مـبادي صـالح الشيحي طليقة pic.twitter.com/adDyLJUsYE
عائلة الصحفي #صالح_الشيحي تعلن عبر تويتر خبر الإفراج عنه دون ذكر تفاصيل حول كون الإفراج مؤقتًا أو دائمًا وإذا كان يشمل اسقاط التهم أم لا.— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) May 19, 2020
الشيحي كان قد اعتقل في بداية 2018، وحكم عليه في 18 فبراير 2018 بالسجن خمسة أعوام، والمنع من السفر مدة مماثلة بتهمة القدح في الديوان الملكي. pic.twitter.com/A0hdXw2tqZ
🌹🌹— عبدالله الكويّد (@swaah_77) May 19, 2020
مبروك يالشيحة خروج ... المناره
صوت المواطن ما خذته المصالح
صوت الوفا اللي واضحٍ في مساره
مبروك يا حـنـا ومبروك ... صالح
.
الحمدالله من قبل ومن بْـ؏َـدَ
ثم لولاة امرنا وكل من دعا وساهم
في خروج #صالح_الشيحي pic.twitter.com/Z2nObBWtVq
أنورت رفحاء بقدوم غاليها ...— وطبان فاضل التمياط (@watbanaltemyat) May 19, 2020
الحمد على سلامة أخي الغالي صالح الشيحي أبو حسام وخروجه هذا اليوم
عودا حميدا يا حبيبنا وعمرا مديدا
#صالح_الشيحي pic.twitter.com/Ceo4IpPyIT
سمعت قبل قلبل باعتقال الزميل والصديق #صالح_الشيحي كان جوهرة الصفحة الاخيرة بالوطن زاملته فوجدته اغيرنا ع وطنه، كنت امازحه وأسميه كاتب البروليتاريا .— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018
من سيبقى خارج المعتقل من الكتاب اللي عليهم القيمة ؟ هؤلاء هم الاصدق يا طويل العمر وغيرهم غثاء، حسبنا الله . pic.twitter.com/Ssys0wq6ma
قال عليه الصلاة والسلام " اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب" ولَم يكن #صالح_الشيحي منهم وما كان يستطيع رغم انه أرشق الكتاب عبارة ، مثله يستحق ان تستمع له لا ان تعتقله، ان ذهب صالح فمن يبقى لك وللوطن ؟— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018
حري بكل كاتب سعودي حر ان يغضب لاعتقال زميله #صالح_الشيحي ولو بالصمت والاحتجاب .— جمال خاشقجي (@JKhashoggi) January 3, 2018