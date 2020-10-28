فرنسا
الأربعاء 28 أكتوبر 2020 13:34

شيخ الأزهر يدعو المسلمين للدفاع عن النبي محمد بكل غال ونفيس

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب اليوم الأربعاء إنه يتعين على المسلمين الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل غال ونفيس وأن يقدموا محبته على أي محبة.

وأعرب شيخ الأزهر في كلمة بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن استغرابه من أن " تقود نار الفتنة والكراهية في أقطار بلاد طالما تغنت بالحرية والتنوير"، وذلك في إشارة إلى هجوم فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون على النبي محمد والدين الإسلامي.

وقال شيخ الأزهر: " أعجب من دول تمسك بيد مشعل الحرية وباليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران."

ودعا شيخ الأزهر إلى إقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحقوق والواجبات.

وقال شيخ الأزهر إن الإساءة للإسلام أصبح أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في الانتخابات.

وتابع أن الأزهر أدان قتل المدرس الفرنسي الذي أعاد نشر الرسوم المسيئة للنبي على طلابه، مستدركا أنه من المؤسف الإساءة للإسلام والمسلمين.

ودعا شيخ الأزهر المسلمين في أنحاء العالم إلى التقيد بالطرق السليمة في مقاومة خطاب الكراهية والحصول على حقوقهم المشروعة.

وأعلن شيخ الأزهر عن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه والدفاع عنه يقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فضلا عن إطلاق مسابقة عالمية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

المصدر
الجزيرة مباشر

اقرأ أيضا

Thumbnail
السعودية: نصف مليون ريال للمتوفين من القطاع الصحي بسبب كورونا
Thumbnail
"مبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية" سفيرة أمريكية تثير الجدل
Thumbnail
ذكرى مولد نبي الإسلام.. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
Thumbnail
شارلي إيبدو تهاجم أردوغان برسوم مسيئة.. وتركيا ترد
Thumbnail
الخطوط الجوية التركية تضيف على طائراتها كتبا صوتية عن حياة النبي محمد

الأكثر قراءة

  1. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  2. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"
  3. شاهد: هدف ساؤول يمنح أتليتيكو فوزا على لاس بالماس
  4. ليبيون من مختلف الأطياف يطالبون "بإنقاذ" بنغازي
  5. حمص .. عاصمة الثورة السورية بلا ثوار