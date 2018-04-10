منتجات غذائية
الثلاثاء 10 أبريل 2018 19:56

شوكولاتة كيت كات بلون الياقوت في أوربا والأمريكتين

شركة نستله
قالت شركة نستله السويسرية للأغذية إنها ستطلق نوعا جديدا من شوكولاتة كيت كات باللون الأحمر الياقوتي في أوربا الأسبوع المقبل بعد أن أطلقتها لأول مرة في اليابان وكوريا الجنوبية.

وأصبحت كيت كات أول علامة تجارية تسوق هذا النوع الجديد من الشوكولاتة الذي طورته شركة باري كاليبو.

وتصنع الشوكولاتة الياقوتية من حبات كاكاو من اللون الأحمر الياقوتي. ولا يضاف إليها التوت أو نكهة التوت أو أي ألوان.

وقالت نستله إن كيت كات المصنوعة من الشوكولاتة الياقوتية ستعرض حصريا في سلسلة متاجر تسكو في بريطانيا في 16 أبريل/ نيسان الجاري بسعر 85 بنسا (1.20 دولار) للقطعة.

وأضافت الشركة "بعد إطلاقه في بريطانيا سيطرح المنتج للمستهلكين في أسواق أوربا والأمريكتين".

وقالت متحدثة باسم الشركة إن هولندا ستكون السوق الأوربية التالية التي يطرح فيها المنتج الجديد في 23 ابريل نيسان. ولم تورد مزيدا من التفاصيل عن الجدول الزمني لطرحه.

وكشفت شركة باري كاليبو السويسرية المتخصصة في الكاكاو والشوكولاتة النقاب عن الشوكولاتة الياقوتية اللون في سبتمبر/ أيلول لتبتكر نوعا رابعا من الشوكولاتة بعد الداكنة والبيضاء والشوكولاتة بالحليب. وبعد أبحاث تطوير استمرت أكثر من عشر سنوات طرحت الشركة أول نوع جديد من الشوكولاتة منذ عقود.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
كيت كات
الأحمر الياقوتي
شوكولاتة
بريطانيا
هولندا

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب: أمير قطر صديق مقرب لي
Thumbnail
شاهد: مقهى للصم والبكم بمدينة الإسكندرية المصرية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم