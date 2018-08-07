غزة
الثلاثاء 7 أغسطس 2018 12:13

شهيدان جراء قصف مدفعي إسرائيلي شمالي قطاع غزة

تشييع جثمان أحد شهداء كتائب القسام في قطاع غزة الثلاثاءا 7 أغسطس
رويترز
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطينييْن جرّاء قصف مدفعي لقوات الاحتلال إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا يتبع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شمالي قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عنصرين من كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استشهدا في غارة إسرائيلية على موقع تابع للقسام في شمال بيت لاهيا بشمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إنه "وصل إلى المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة شهيدان عبارة عن أشلاء".

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم الوزارة، في تصريح مقتضب وصل" وصل شهيدان إلى مستشفى الإندونيسي شمالي القطاع حتى اللحظة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت، في وقت سابق موقعا لحماس، في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

من جانبها، قالت كتائب عز الدين القسّام، إن الشهيدين هما: أحمد مرجان، وعبد الحافظ السيلاوي، من معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، وأكدت أنهما من عناصرها.

المصدر
وكالات
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