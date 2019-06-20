"شهادة للتاريخ".. مشعل يكشف مواقف مرسي أثناء عدوان غزة (فيديو)

خالد مشعل أثناء كلمته في عزاء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الجزيرة مباشر

قدم خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق، لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، العزاء بوفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ببيت العزاء الذي أقيم بالعاصمة القطرية، الدوحة.

التفاصيل: الموقع الرسمي، لحركة حماس، قال في بيان، إن مشعل "تقدم بخالص العزاء لعائلة الرئيس محمد مرسي وأولاده وزوجته وإخوانه والشعب المصري".

البيان أضاف أن "مشعل أثنى على مواقف الرئيس الراحل الذي وقف مع قطاع غزة ووقف مع القدس ومع المسجد الأقصى المبارك".

مشعل قال في كلمته: "الرئيس مرسي دافع عن قضايا الأمة ونحن اليوم نفتقده؛ وهو رجل عظيم، وكان دائم الدفاع عن فلسطين عندما كان نائبا في البرلمان المصري، كان مع فلسطين مواكبا لنضال شعبها وصموده ومقاومته، وله صفحات قبل أن يكون رئيساً لمصر". ذكر مشعل أن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، رفض مقترحات غربية بضم غزة إلى مصر.

مشعل: مرسي لقي ربه ثابتا على الجمر لم يبع فلسطين.. مرسي ومنذ أن عرفناه كان رجل قيم ورجل مبادئ، ولم يغيره الموقع بتواضعه وخلقه وتلطفه وفهمه ووعيه؛ وعاش لمبادئه ولقيمه وناضل من أجلها، ودافع عنها ولقي ربه وهو ثابت عليها". خلفيات: توفي مرسي عن 67 عاما بعد ظهر الإثنين في محكمة أقيمت في معهد أمناء الشرطة داخل مجمع سجون طرة بجنوب القاهرة حيث كان يحاكم.

يعد مرسي، الذي تولى الرئاسة في العام 2012 بعد أكثر من عام من الثورة التي أطاحت سلفه حسني مبارك، أول رئيس مدني ينتخب ديموقراطيا في مصر.