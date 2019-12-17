مصر
الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 12:33

شمس البارودي تتصدر "غوغل".. هل تعود الفنانة المعتزلة للتمثيل؟

صورة متداولة للفنانة المعتزلة شمس البارودي وسط عائلتها
مواقع التواصل
عاد اسم الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، إلى الساحة بعد تداول صورة لها على منصات التواصل، بعد غياب فترة طويلة عن الظهور، وسط شائعات بنيتها خلع الحجاب والعودة للتمثيل.

وظهرت البارودي في الصورة بحجابها ونظارتها الطبية بجوار زوجها الفنان حسن يوسف، وعدد من أفراد عائلتهما، لتتصدر منصات التواصل من جديد بوسم يحمل اسمها، كما تصدر قائمة الأسماء الأكثر بحثًا على "غوغل" خلال الأيام الماضية.

وذكرت مواقع إلكترونية أن الصورة التقطت قبل عام خلال تجمع عائلي، ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الفنان حسن يوسف نفيه تمامًا للأنباء المتداولة حول عودة البارودي للساحة الفنية.

وكانت شمس البارودي تعرضت، خلال الفترة السابقة، لشائعات عن عودتها للتمثيل، بعد خلعها النقاب والاكتفاء بالحجاب، خاصة بعد خلع عدد من الفنانات الحجاب وعودتهن إلى الأضواء في الفترة الأخيرة.

وأكد يوسف أن زوجته خاصمت الكاميرا منذ عقود، وهي أصبحت تفضل الكتابة ولها أولويات أخرى، ولفت إلى أن مسألة خلع أو لبس الحجاب بشكل عام "تصرف شخصي بحت".

وقال يوسف إن شائعات خلع زوجته الحجاب شائعة موسمية اعتادوا عليها كل عام، مؤكدًا أن زوجته ملتزمة بالحجاب منذ 37 عامًا، ولم تفكر أبدًا في خلعه لأي سبب، لافتًا إلى أن شمس رفضت حتى البرامج التي عُرض عليها تقديمها مقابل ملايين الجنيهات.

وبدأت شمس البارودي مشوارها الفني في ستينيات القرن الماضي، وتزوجت عام 1972 من الفنان حسن يوسف وأنجبت منه 4 أبناء هم "محمود وناريمان وعمر وعبد الله".

واعتزلت البارودي الفن عام 1985 بعد عودتها من أداء العمرة مع والدها، وارتدت الحجاب وانتقبت لفترة قبل أن تكتفي بارتداء الحجاب فقط، وتبرأت من جميع الأعمال الفنية التي شاركت فيها.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
وسائل إعلام مصرية
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حسن يوسف
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