مصر وإثيوبيا
الخميس 2 يوليو 2020 16:03

"شماتة ومخابرات ولعنة الفراعنة".. هكذا علّق مصريون على احتجاجات إثيوبيا

السيسي وآبي أحمد
رويترز
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بتعليقات ساخرة و"شامتة"، مع اندلاع احتجاجات في إثيوبيا بعد اغتيال المغني والناشط السياسي هاشالو هونديسا، ومقتل 81 شخصا جراء الاشتباكات.

ورأى مغردون أن "للمخابرات المصرية دورًا فيما يجري في إثيوبيا"، بينما أشار آخرون إلى إن ما يحدث في إثيوبيا جاء نتيجة لـ"لعنة الفراعنة"، على حد وصفهم، بسبب أزمة ملف سد النهضة الذي يهدد الأمن المائي لمصر.

 بينما رفض مغردون آخرون الشماتة وعبروا عن استيائهم من فرحة البعض بمقتل الإثيوبيين، رافضين أن يكون لمصر أي دور في الاحتجاجات هناك.

وكان هونديسا ناشطا بارزا في الاحتجاجات التي مهدت الطريق لرئيس الوزراء الحالي آبي أحمد بتولي السلطة على رأس تحالف من الأحزاب.

وقال المتحدث باسم إقليم أورومو، الذي ينحدر منه هونديسا وكذلك آبي أحمد، إن مصر متورطة في الاضطرابات التي اندلعت عقب مقتل هونديسا، وخلفت عشرات الضحايا.

وشجب آبي أحمد الاغتيال "المدبر"، واتهم جهات أجنبية ومحلية بالسعي لزعزعة استقرار بلاده ومنعها من إكمال مشروع سد النهضة.

ووقعت عملية اغتيال هونديسا في ظل احتقان داخلي عقب تأجيل الانتخابات العامة بسبب تفشي فيروس كورونا، وأيضا في ظل مواجهة بين إثيوبيا ومصر حول سد النهضة بلغت حد تبادل التهديدات بين الدولتين.

وأكدت أديس أبابا قبل أيام أنها ستبدأ بعد أسبوعين تعبئة خزان السد رغم المعارضة الشديدة من جانب مصر التي نقلت الملف إلى مجلس الأمن، في خطوة قالت إثيوبيا إنها ستعقد القضية.

بينما قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن إثيوبيا لا تتحلى بالشفافية بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن بلاده لا ترفض تنمية إثيوبيا، وأنها سبق أن وافقت على إنشاء سد "تنابانا" لأنه لا يضر بمصر والسودان.

وقال عبد العاطي إن المفاوضات مع أديس أبابا كانت تجري حول سد آخر كليا، وإن مناقشات جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن بناء سد على النيل الأزرق، لكن إثيوبيا أنشأت سدا آخر تماما.

اقرا أيضًا:

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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