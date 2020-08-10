انفجار بيروت
الاثنين 10 أغسطس 2020 20:39

"شكرا ولاة أمورنا لعدم الدعم" حملة سعودية تطالب بعدم إرسال معونات للبنان

خلف الانفجار دمارا واسعا
بيروت
أطلق مغردون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي حملة تطالب السلطات في الرياض بعدم إرسال معونات إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وزعمت الحسابات المشاركة في الحملة خلال تغريداتهم عبر وسم "شكرا ولاه أمورنا لعدم الدعم"، أن المساعدات المالية التي تصل لبنان، تأخذها جماعة الحوثي لشراء صواريخ يستهدفون بها السعودية.

وهاجم مغردون الشاعر السعودي خالد المريخي لتعبيره عن حزنه إثر تفجير بيروت، وطالبوا بعدم التعاطف بهذا الشكل.

وأيد مغردون فكرة الدعم الإنساني من مساعدات طبية وغيرها، بعيداً عن المساعدات المالية، ولم يكتفوا بذلك إذ طالبوا القطاع الخاص بعدم تعيين اللبنانيين.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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