"شكرا ولاة أمورنا لعدم الدعم" حملة سعودية تطالب بعدم إرسال معونات للبنان
وزعمت الحسابات المشاركة في الحملة خلال تغريداتهم عبر وسم "شكرا ولاه أمورنا لعدم الدعم"، أن المساعدات المالية التي تصل لبنان، تأخذها جماعة الحوثي لشراء صواريخ يستهدفون بها السعودية.
#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم— مساعد السعدونيⓂ️ (@msaaid9) August 10, 2020
قرار صائب يكفي
(الدعم الإنساني )
لابد أن نستفيد من الدروس السابقة
يعني مافيه فلوس " دراهم"
الاكتفاء بالدعم الانساني والمساعدات العينية الوقتيه pic.twitter.com/3qTec4fkdE
ماقصرتوا ،— حصة العمار 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 (@Hessah_Alammar) August 10, 2020
بل كنتم من أوائل المسعفين والداعمين بالمستشفيات الميدانية والأدوية والأغذية والمعدات الإسعافية وأجهزتها
أما تبرعات مالية يتم نهبها وسرقتها وصناعة صواريخ تدعم الحوثيين !!!فلا والف لا
شكراً بحجم السماء والأرض 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم
وهاجم مغردون الشاعر السعودي خالد المريخي لتعبيره عن حزنه إثر تفجير بيروت، وطالبوا بعدم التعاطف بهذا الشكل.
لاضاق صدر المملكه ضاق لبنان— خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) August 4, 2020
وإليا بكت بيروت معها بكينا
#بيروت
تخسي لبنان مانسينا يوم صواريخ الحوثي والرقص في لبنان— ساره السبيعي (@sara_al1990) August 4, 2020
لا والله ماصدقت— ibrahim🇸🇦 (@ibramho) August 4, 2020
قاعد اشرب شاهي ومبسوط الحمدلله والسعودية كل أبوها مبسوطة والسعوديين في ابها يرفهون عن حالهم شوي
الله لايجيب لنا النكد بس 😁
وأيد مغردون فكرة الدعم الإنساني من مساعدات طبية وغيرها، بعيداً عن المساعدات المالية، ولم يكتفوا بذلك إذ طالبوا القطاع الخاص بعدم تعيين اللبنانيين.
للعلم🔴— محمد نافع رامز (@Abualfawarss123) August 7, 2020
والله والله والله نحب لبنان وشعبه ويستحق كل من تضرر المساعدة لكن لا اتمنى ان يكون الدعم مادي يستفيد الحزب منه
طلبي ليس رفض دعم مساعدات إنسانية
طلبي فقط عدم تسليم مساعدات ماديةقد تذهب ربعها للحزب وبذلك نساعد على استمرار قوة الحزب بأموالنا
كلنا مع لبنان ان تحرر من الحزب
والله ثم والله أن لبنان الشقيق يستاهل كل خير،— جبير بن جبير 🇸🇦 (@JOBAIRBINJOBAIR) August 10, 2020
والنزيه من الشعب اللبناني يستاهل كل خير،
لا يمكنني أن أقول كمواطن سعودي لموقف قيادتي اليوم إلا:#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم #السعودية ترسل رسالتها بوضوح.. لمن اراد أن يفهم!!!
#شكرا_ولاه_امورنا_لعدم_الدعم #انفجار_بيروت اتمنى من الدول الخليجية ان تكتفي فقط تقديم المساعدات الطبية والانسانية للمتضررين من انفجار بيروت الاكيد بان المساعدات المادية ومساعدات الاعمار فانها سوف تذهب الى من لايستحقون.— م|ح|م|د __ ا|ل|ع|ر|و|ج (@mohammedalarrou) August 10, 2020
الحكومة وعصابات الملشيات الايرانية