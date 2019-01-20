شكرا قطر.. احتفاء لبناني بمشاركة الأمير تميم في القمة الاقتصادية

"شكرًا قطر":

فيما يلي عدد من التغريدات التي رحب أصحابها بمشاركة أمير قطر في القمة:

فَعَلها أمير قطر،

وخَطَف الأضواء!

قرّر أن يكون نجم القمّة،

بعدما إعتذر عنها معظم القادة العرب!!

قالت التحليلات أن الأميركيين منعوهم،

لو كان ذلك صحيحاً، لماذا لم يمنعوا قطر ؟!

إمّا أنّ قطر هي حُرّة أكثر من غيرها تجاه الأميركي،

أو فتِّشوا عن غير الأميركي...