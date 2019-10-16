إيران
الأربعاء 16 أكتوبر 2019 21:27

شقيق الرئيس الإيراني يدخل السجن لإدانته بالفساد

حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني
فارس
قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن حسين فريدون شقيق الرئيس الإيراني حسن روحاني بدأ تنفيذ حكم بالسجن خمس سنوات بعد إدانته في قضايا فساد.
التفاصيل
  • الفرنسية نقلت عن وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية، أن فريدون غادر مكتب المدعي العام حيث "نقل إلى سجن إيوين حيث تم إدخاله" لقضاء عقوبته.
  • السلطات الإيرانية ألقت القبض على فريدون، وهو أيضا المستشار الخاص لروحاني، في يوليو/ تموز 2017 لورود اسمه في عدة قضايا فساد ووجهت إليه تهم بارتكاب "جرائم مالية".
  • لكن السلطات أفرجت عن فريدون "بعد الاستماع لأقواله" وبعد دفعه كفالة مالية، قالت وسائل إعلام إنها أكثر من 9 ملايين دولار.
  • في فبراير/ شباط الماضي، بدأت محاكمته من جديد وصدر حكم بسجنه 7 أعوام في مايو/ آيار بتهمة استلام رشوة.
  • في بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت السلطة القضائية تخفيف محكمة الاستئناف الحكم إلى 5 سنوات مع النفاذ وبدفع غرامة لم تحدد قيمتها وبإعادة تسديد "الرشاوى" التي اتهم بتقاضيها.
  • لا يتشارك حسن روحاني وحسين فريدون باسم العائلة نفسه، إذ غيّر الرئيس اسمه حين كان شاباً.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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