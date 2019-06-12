الأربعاء 12 يونيو 2019 22:00
شقيقة ولي العهد السعودي ستحاكم في باريس لممارسة العنف
قال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، إن شقيقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ستحاكم في باريس في التاسع من يوليو/تموز.
التفاصيل:
- الأميرة حصة بنت سلمان متهمة بإصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية عام 2016.
- صدرت في ديسمبر/كانون الأول 2017 مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة".
- بحسب الوكالة فإنه من الأرجح أن تتم محاكمة حصة غيابيا من دون أن يعرف ما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها أم لا.
خلفيات:
- في سبتمبر/ أيلول 2016، وصل أحد الحرفيين للعمل في شقة الأميرة في جادة فوش الراقية.
- العامل قال في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.
- العامل الفرنسي أضاف أن الأميرة التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه موضحا أنه تعرض للضرب خصوصا على الوجه، وكذلك للإهانة.
- العامل زعم أن الحارس الشخصي للأميرة أمره بالركوع وهو مقيد اليدين لتقبيل قدمي الأميرة، وبعد عدة ساعات، تمكن من مغادرة الشقة دون معداته التي تمت مصادرتها، حسب قوله.
- وجهت إلى الحارس الشخصي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول اتهامات بارتكاب "عنف بواسطة السلاح" و"الاحتجاز "و"السرقة" و"التهديد بالقتل".
المصدر
الفرنسية
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