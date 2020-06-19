الولايات المتحدة
الجمعة 19 يونيو 2020 18:32

شقيقان سُجنا 24 عاما بـ"وشاية" من الشرطة.. كيف عوضتهما الولايات المتحدة؟

غيتي
قررت ولاية "ماريلاند" الأمريكية تعويض أخوين سجنا بالخطأ لمدة 24 عاما بمبلغ 3.8 مليون دولار، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وصوت مجلس الأشغال العامة بالولاية، الأربعاء، بالإجماع على دفع 1.9 مليون دولار لكل من الأخوين، إريك سيمونز وكينيث جي أر ماكفيرسون، في سلسلة من الأقساط حتى يوليو/ تموز 2025.

وأعرب سيمونز، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن امتنانه للتعويضات المقدمة، مضيفًا أنها ليست عوضًا عن الوقت الذي قضاه خلف القضبان.

وأضاف: "لقد ماتت أمي في عام 2009، ولا يمكنني استعادة ذلك، فلا يستطيع المال إصلاح الوقت الذي هوجمت فيه وكان الحراس يضربونني ويضعوني في الحفرة، لا يمكن للمال إصلاح ذلك".

وفي مايو/ أيار 2019، أطلق سراح الشقيقين بعد إدانتهما في عام 1995 بالتآمر لقتل "أنتوني وودن" في "شرق بالتيمور"، الذي قتل برصاصة في رأسه، وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.

وقالت منظمة "مشروع البراءة" غير الربحية، التي عملت على إثبات براءتهما، إن الشرطة "نقلت" امرأة محلية للإدلاء بشهادتها ضد الشقيقين مقابل دفع إيجار منزلها.

وأضافت أن الشرطة أجبرت صبيًا يبلغ من العمر 13 عامًا على تسميتهما بالجريمة، فيما تراجع الصبي عن أقواله قبل المحاكمة وخلالها أيضًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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