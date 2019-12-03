شعبان عبدالرحيم يتصدر تويتر في مصر عقب إعلان وفاته
وعقب الإعلان عن وفاته، تصدر وسم باسم الفنان الراحل، الترند المصري بموقع تويتر، وسط تفاعل كبير.
ونقلت مواقع مصرية عن الشاعر إسلام خليل قوله إن المطرب الشعبي دخل المستشفى أمس الإثنين، وذلك لمتابعة حالته الصحية.
خليل تابع أن "عبدالرحيم عاد إلى مصر أمس بعدما زار السعودية لمدة يوم واحد، وذلك لإحياء حفل بموسم الرياض والذي كان قد اعتذر عنه لسوء حالته الصحية إلا أن مسئولي الموسم طلبوا منه الحضور لمدة يوم رغبة في تلبية مطالب جمهوره بلقائه".
وأشار خليل، أن عبدالرحيم أصيب بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة فدخل المستشفى فور وصوله للقاهرة، لمتابعة حالته الصحية، حسبما نقلت عنه الصحف المصرية.
كرسي متحرك
وأحيا عبد الرحيم حفلا غنائيا في موسم الرياض قبل ثلاثة أيام وهو جالس على مقعد متحرك، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لعبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.
ليالي المحروسة أمس كلها وناسة مع الفنان شعبان عبدالرحيم 🔥😍— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) November 30, 2019
شوفوا تغطيتنا .. وشاركونا تصويركم 🧡#موسم_الرياض pic.twitter.com/GKqpcyMhhl
وعقب إعلان وفاته، تصدر هاشتاج #شعبان_عبدالرحيم مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الوسم هو الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.
حسبي الله على شيطانك يا تركي ال الشيخ وش تبي بواحد مريض مثله، الله يرحمه ويغفر له #شعبان_عبدالرحيم— شنب سياسي (@DefinitelyMBS) December 3, 2019
والفنان شعبان عبدالرحيم من مواليد 1957 بحي الشرابية في القاهرة، واشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.
وفاة الفنان الجميل #شعبان_عبدالرحيم ..— ѕнαммα αℓємαяαтια (@bint_zayed15) December 3, 2019
رحمة الله عليك يا شعبولا ... pic.twitter.com/vaxWmZyfgG
وفاة المطرب الشعبي المصري #شعبان_عبدالرحيم الذي اشتهر بأغانيه (هبطل السجاير؛ وبكره اسرائيل واحب عمرو موسى) الله يرحمه ويغفر له. pic.twitter.com/dyW3mAhcHp#شعبان_عبدالرحيم— ابو عبدالرحمن (@BassamMatroud) December 3, 2019
ان لله وان اليه راجعون— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) December 3, 2019
البقاء لله وحده
خالص عزائي للجميع
لوفاه الفنان ابو قلب طيب والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته #شعبان_عبدالرحيم
هبطل السجاير واكون انسان جديد— قاسم السماوي (@Tata12985166) December 3, 2019
من اول يناير خلاص هشيل حديد
هأزاز لب سوبر وهشرب شاي خفيف
هنزل الوكاله اجيب قميص نضيف
البقاء لله#شعبان_عبدالرحيم
رحيل مفاجيء مُحزن لنا ذهب شعبان— فارس سعود (@fars13451) December 3, 2019
ولن يعود صاحب الصوت الفكاهي
العفوي الشعبي للعالم العربي،،،
😥#شعبان_عبدالرحيم