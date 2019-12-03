مشاهير
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 13:30

شعبان عبدالرحيم يتصدر تويتر في مصر عقب إعلان وفاته

شعبان عبد الرحيم
مواقع التواصل
قالت وسائل إعلام محلية إن الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 62 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية.

وعقب الإعلان عن وفاته، تصدر وسم باسم الفنان الراحل، الترند المصري بموقع تويتر، وسط تفاعل كبير.

ونقلت مواقع مصرية عن الشاعر إسلام خليل قوله إن المطرب الشعبي دخل المستشفى أمس الإثنين، وذلك لمتابعة حالته الصحية.

خليل تابع أن "عبدالرحيم عاد إلى مصر أمس بعدما زار السعودية لمدة يوم واحد، وذلك لإحياء حفل بموسم الرياض والذي كان قد اعتذر عنه لسوء حالته الصحية إلا أن مسئولي الموسم طلبوا منه الحضور لمدة يوم رغبة في تلبية مطالب جمهوره بلقائه".

وأشار خليل، أن عبدالرحيم أصيب بنزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة فدخل المستشفى فور وصوله للقاهرة، لمتابعة حالته الصحية، حسبما نقلت عنه الصحف المصرية.

كرسي متحرك

وأحيا عبد الرحيم حفلا غنائيا في موسم الرياض قبل ثلاثة أيام وهو جالس على مقعد متحرك، بسبب إصابته بمشكلة في العظام.

ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لعبد الرحيم وهو يغني في الحفل أثناء جلوسه على كرسي متحرك.

وعقب إعلان وفاته، تصدر هاشتاج #شعبان_عبدالرحيم مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح الوسم هو الأكثر تداولا على موقع تويتر في مصر.

والفنان شعبان عبدالرحيم من مواليد 1957 بحي الشرابية في القاهرة، واشتهر بعدد من الأغاني التي حققت نجاحا كبيرا وقتها أبرزها "أنا بكره إسرائيل"، "هبطل السجاير"، وغيرها.

المصدر
الجزيرة مباشر
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شعبان عبد الرحيم
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موسم الرياض

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