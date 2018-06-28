الإمارات
الخميس 28 يونيو 2018 11:37

شركة فيرجين أتلانتيك تعلن وقف رحلاتها بين دبي وهيثرو

طائرة تابعة لشركة فيرجين أتلانتيك لدى هبوطها في مطار هيثرو بلندن
رويترز
أعلنت شركة فيرجين أتلانتيك البريطانية للطيران أنها سوف توقف رحلاتها بين مطار هيثرو في لندن ومدينة دبي الإماراتية بدءا من مارس/آذار 2019.

وقالت الشركة في بيان (الأربعاء) إن قراراها جاء بعد دراسة مستفيضة لشبكة عملياتها، وأرجعت القرار إلى "عدد من العوامل الخارجية" التي تشير إلى أن هذه الرحلات لم تعد ذات جدوى اقتصادية.

ونقل البيان عن شاي ويس، كبير مسؤولي العمليات التجارية لشركة فيرجين أتلانتيك: "ليس من السهل على الإطلاق الانسحاب من أحد المسارات، ونحن نرغب في شكر عملائنا وفريقنا المتفاني في دبي على ولائهم خلال الاثني عشر عاما الماضية. وسوف نواصل تقديم رحلاتنا اليومية بين دبي ومطار هيثرو في لندن حتى 31 مارس/آذار 2019".

وأوضحت الشركة أنها ستواصل استقبال حجوزات السفر والفنادق على هذا المسار حتى الليلة السابقة لآخر رحلاتها من هيثرو إلى دبي في 31 مارس/آذار 2019.

المصدر
الجزيرة مباشر
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