الخميس 5 مارس 2020 23:29
شركة طيران سودانية خاصة تطلق أولى رحلاتها مع قطر[فيديو]
أعلنت شركة طيران سودانية خاصة إطلاق أولى رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس.
وهبطت طائرة شركة بدر للطيران من طراز بوينغ 737-800 ظهر الخميس في الدوحة قادمة من العاصمة السودانية الخرطوم، وعلى متنها ركاب ووفد من الإدارة التنفيذية للشركة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وتعد شركة بدر للطيران إحدى شركات الطيران السودانية الخاصة.
ويوم الثلاثاء 25 فبراير/شباط الماضي، أعلنت الشركة عن إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لعملائها عبر استخدام بطاقات الائتمان.
المصدر
وكالة الأنباء السودانية