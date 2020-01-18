شركات طيران
السبت 18 يناير 2020 00:34

شركة طيران تخضع الراكبات لاختبارات الحمل

سي إن إن
قدمت شركة طيران منخفض التكاليف في هونغ كونغ اعتذارا بعدما أجرت راكبة اختبارا للحمل قبل أن تطير الطائرة باتجاه إقليم سايبان الأمريكي، وهو عبارة عن جزيرة تقع جنوب اليابان.

اعتذار شركة هونغ كونغ اكسبريس جاء بعد شهور من الكشف عن هذه السياسة من قبل الشركة.

وكتبت إحدى الراكبات على مدونة لصحيفة سيبان تريبيون في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنها اضطرت إلى الخضوع لاختبار حمل قبل أن يتم السماح لها بالصعود إلى الطائرة.

وقالت الراكبة إن موظفي الشركة سمحوا لها بالصعود إلى الطائرة بعد أن جاءت نتيجة الاختبار سلبية.

وأضافت أنها شعرت بالإهانة الشديدة جراء هذا الإجراء.

وقالت الشركة في بيان إنها بدأت إخضاع الركاب لاختبارات حمل في فبراير/ شباط من العام الماضي، بعد سفر العديد من السيدات من عدة دول إلى الجزيرة من أجل الولادة هناك وأن يحصل الوليد على الجنسية الأمريكية.

وأوضح البيان إنها كانت تطبق هذه السياسة من أجل "عدم تقويض قانون الهجرة الأمريكي".

وقالت الشركة إنها "تود أن نعتذر بغير تحفظ لأي شخص تضرر جراء ذلك".

وقالت شركة الطيران إن الإدارة الجديدة لها تعترف بالمخاوف الكبيرة التي سببها تطبيق اختبارات الحمل للركاب، وقد تم تعليق مثل هذه الإجراءات على الفور.

المصدر
الألمانية
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هونغ كونغ
إقليم سايبان
الجنسية الأمريكية
اختبار منع الحمل

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