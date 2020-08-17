التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الاثنين 17 أغسطس 2020 00:52

شركة طيران إسرائيلية: طلبنا تصريح لهبوط طائراتنا بالإمارات

شركة "يسرائير أيرلاينز" الإسرائيلية بدأت عملية التقدم بطلب للسماح لطائراتها بالهبوط في دولة الإمارات
غيتي
قال المدير التنفيذي لشركة "يسرائير أيرلاينز" الإسرائيلية للطيران يوري سيركيس، الأحد، إن شركته بدأت عملية التقدم بطلب للسماح لطائراتها بالهبوط في دولة الإمارات.

ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، قال سيركيس في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" أن دبي "وجهة جذابة للغاية"، إذ أنها تبعد فقط 3 ساعات وربع الساعة، ومن المرجح أن تكون وجهة شعبية للغاية للإسرائيليين، مثل تركيا واليونان.

وقال إنه بينما وقعت إسرائيل اتفاقيتي سلام مع كل من مصر والأردن، لا يتم السماح لشركات الطيران الإسرائيلية بالطيران إلى منتجعات قضاء العطلات مثل العقبة في الأردن وشرم الشيخ في مصر، مضيفا أنه يأمل أن يكون الوضع مختلفا في حالة الإمارات.

وأضاف أنه علاوة على ذلك، فإنه من أجل الوصول إلى الإمارات، سيتعين على الطائرات الإسرائيلية أن تحلق فوق السعودية، التي لم تمنح حتى الآن شركات الطيران الإسرائيلية تصريحا بالتحليق في فضائها الجوي للوصول إلى وجهات مثل الهند.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

المصدر
الألمانية
الجزيرة مباشر

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