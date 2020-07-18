شركة سعودية تعتذر عن تغريدة بسبب مسجد في إسطنبول.. ماذا حدث؟
وكانت الشركة قد نشرت تغريدة تحتوي على الآية الكريمة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) مع صورة لمسجد السلطان أحمد.
وبعد ذلك اضطرت الشركة إلى حذف التغريدة وكتابة تغريدة أخرى تعتذر فيها قائلة "تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها الغير مقصود اليوم، اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
تود التوكيلات العالمية للسيارات أن تعتذر عن منشورها الغير مقصود اليوم ، اللهم احفظ مملكتنا الغالية واحفظ مليكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز..— UMA (@UMASaudiArabia) July 17, 2020
وجاء اعتذار الشركة بعد هجوم تعرضت له من بعض المغردين الذين طالبوا بمقاطعة الشركة، ووصفها بعضهم بأنها تابعة لجماعة الإخوان، بينما لم يفرق أحد المغردين بين صورة مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا، وطالب بعضهم بطرد الشركة من المملكة.
على الجانب الآخر انتقد عدد من المغردين اعتذار الشركة، ووصفوا الهجوم عليها بالفاشية.
وتصاعد التوتر بشدة بين تركيا والسعودية بعد أن قتلت عناصر سعودية رسمية الكاتب جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وقبل مقتله، دأب خاشقجي على انتقاد الحاكم الفعلي للمملكة ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أمر القتل صدر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية. ونفى ابن سلمان إصدار أمر القتل لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف بوصفه الزعيم الفعلي للمملكة. وتشن وسائل إعلام سعودية ومغردون وشبكات ممن يطلق عليهم الذباب الإلكتروني هجمات مستمرة ضد تركيا، كما دشنوا عدة حملات لمقاطعة السياحة إلى تركيا.
شركة في #السعودية تعتذر عن نشر تغريدة فيها آية من القرآن الكريم وصورة لجامع السلطان أحمد في اسطنبول، وهو من أعظم المساجد، ومن أجمل معالم العمارة الإسلامية!! هل ترون أين وصلت الفاشية في عصر "الشاب الطموح الملهَم المحدَّث"؟! اللهم اخلفْ على بلدك الأمين خيراً pic.twitter.com/8KIFP33krs— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 17, 2020
شركة التوكيلات العالمية للسيارات UMA، في السعودية تنشر تغريدة فيها آية قرآنية مع صورة مسجد السلطان أحمد، فيأتيها تهديد من نظام الرياض ويجبرها على مسح الآية القرآنية والإعتذار عنها، واستبدلها بالتطبيل للإرهابي #مبس.— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 17, 2020
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أبرز صور الاستبداد والاضطهاد. pic.twitter.com/dlmJdQaO3Q
شركة التوكيلات العالمية تعتذر عن منشور نشر فيه صورة لجامع السلطان أحمد في إسطنبول !— سعد التركماني - Saad Türkmen 🇹🇷 (@saadabd1993) July 17, 2020
وصل الأمر إلى أن يعتذروا عن نشر بيوت الله تعالى لأنه في تركيا للأسف
ظننتُ أنهم يعتذرون لأنهم نشروا عن الكفار ! https://t.co/pTxK2FRyy6 pic.twitter.com/kamodmPOsQ
جامع السلطان أحمد الذي ارتعب نظام الرياض من نشر صورته في حساب إحدى الشركات السعودية على حسابها في تويتر. pic.twitter.com/F2trRJpVaP— الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) July 17, 2020
يا مرعبهم 😀 pic.twitter.com/TDn8aQ7cG1— Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) July 17, 2020
خبال يشبه الخيال :— سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 17, 2020
شركة "التوكيلات العالمية للسيارات"نشرت صورة لمسجد في اسطنبول ومعه آية من القرآن
فشمرت الأذرع الذبابية عن حملة لا تدل إلا على سفه الآمر والمأمور !
مما اضطر الشركة إلى حذف التغريدة والاعتذار عنها !
علما أن الشركة نشرت من قبل مثل هذه الصورة لمسجد في الامارات ! pic.twitter.com/vcwfKfnTPO
رحم الله السلطان أحمد.. أحد سلاطين الدولة العثمانية العظماء ❤️— Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) July 17, 2020
#تركيا_تسي_للرسول— د :محمد بن عبدالعزيز (@fluoride7787) July 17, 2020
خطأ عظيم من التوكيلات العالمية للسيارات ويجب محاسبة من غرد بهذه التغريدة حساب عسير
ولاتتوقف المسألة على أعتذار وينتهى الموضوع pic.twitter.com/DjHkxtOfEh
حساب التوكيلات العالمية للسيارات بالسعودية— ســعــد شـيـبـان الــغــامــدي MBS (@saudi_5G) July 17, 2020
تغريدة عن مسجد #أياصوفيا !!! pic.twitter.com/5Dlzd89qZB
#التوكيلات_العالمية_للسيارات لاينفع الاعتذار كان نفع بريطانيا وكندا قبلك فخروجك من ارضنا هذا هو ماتستحقونه فانتم اذناب اخونجية 💦 اعتذاركم مرفوض اللي بعده 😂 https://t.co/0IVLpL8JEi pic.twitter.com/xQROu1dUUA— مشعل ال ابراهيم ☠️ ✪ (@sc0aa) July 17, 2020
ينبغي ان لامر مرو الكران هذي التغريده يجب محاسبه من غرد ونشرها هذا واضح انه اخونجي الهواء من الجواري نساء الحرملك #مقاطعة_التوكيلات_العالمية_للسيارات pic.twitter.com/fVcp8JE5vD— راكان العتيبي (@Rakanal3tibi) July 17, 2020
نطالب بإجراء التحقيق مع إدارة حساب— Comcast (@comarst) July 17, 2020
التوكيلات العالمية للسيارات
أول وكيل لشركة جنرال موتورز في #السعودية
على منصة تويتر
وإدارتهم العامة.
وإخضاع نظامها المالي و الإداري للتدقيق.
لا مكان لأتباع التنظيمات المُجرمة قانونا بيننا. pic.twitter.com/K60KVNC3if
#مقاطعة_التوكيلات_العالميه_للسيارات_دفاعا_عن_الدين pic.twitter.com/ouFSoF43Sr— ريموند ريدينغتون (@ok0009) July 17, 2020
#مقاطعة_التوكيلات_العالميه_للسيارات_دفاعا_عن_الدين— سعيد الشهراني🇸🇦💚 MBS (@Saeedabuturky) July 17, 2020
هل وصلت الاستهانه بالدين لهذا الحد الدين الاسلامي خط احمر ولن نسمح لكم بذلك ونطالب بمحاسبة من قام بالتغريد حسب القانون واعتذاركم ليس خوفا من الله وانما من اجل الدنيا وحفظ ماء الوجه ونعيدها لكم بعد اعتذاركم غير مقبول ويجب محاسبته pic.twitter.com/asfLIRKihW
#مقاطعة_التوكيلات_العالميه_للسيارات_دفاعا_عن_الدين— سعيد الشهراني🇸🇦💚 MBS (@Saeedabuturky) July 17, 2020
هل وصلت الاستهانه بالدين لهذا الحد الدين الاسلامي خط احمر ولن نسمح لكم بذلك ونطالب بمحاسبة من قام بالتغريد حسب القانون واعتذاركم ليس خوفا من الله وانما من اجل الدنيا وحفظ ماء الوجه ونعيدها لكم بعد اعتذاركم غير مقبول ويجب محاسبته pic.twitter.com/asfLIRKihW