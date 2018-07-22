تركيا
الأحد 22 يوليو 2018 14:56

شركة تركية تنفي مشاركتها في بناء سفارة واشنطن بالقدس المحتلة

لافتة السفارة الأمريكية في القدس المحتلة
غيتي
نفت شركة "ليماك" التركية للعقارات، بشدة، ادعاءات توليها بناء سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في القدس المحتلة.

وقالت الشركة التركية في بيان، إنها لم ولن تشارك في مشروع بناء السفارة الأمريكية بالقدس، مؤكدة أن ما تداولته وسائل إعلام وصفحات تواصل اجتماعي بهذا الخصوص، لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأضافت "شركة ليماك حصلت مع شركة ديسبيلد (Desbuild) التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مركزا لها، على رخصة تأهيل منذ خمس سنوات لإنجاز العشرات من أعمال البناء لصالح وزارة الخارجية الأمريكية، وتم تقديم عروض بهذا الخصوص".

وأضافت أنها أنجزت مع الشركة الأمريكية المذكورة، العديد من المشروعات مثل بناء سفارات واشنطن لدى العراق ولبنان ونيوزلندا وبليز (بأمريكا الوسطى).

وأكدت الشركة التركية، أنه عندما جاء الأمر لبناء السفارة الأمريكية، أبلغت "ديسبيلد" الأمريكية، بأنها لن تشارك معها في هذا المشروع، ولن تقدم عرضًا بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن نظيرتها الأمريكية، قررت على إثر ذلك، المضي لوحدها في المشروع.

ولفتت "ليماك" أن ديسبيلد، أعلنت في تصريحات لوسائل إعلامية الأسبوع الماضي، بأن الشركة التركية رفضت المشاركة في المشروع، وأنها ستمضي بتنفيذه لوحدها.

ونوهت الشركة أنه رغم إعلان "ديسبيلد"، الأسبوع الماضي، رفض ليماك المشاركة في المشروع، فإنه أصبح من الضرورة إعلام الرأي العام بشكل صحيح، بعد إظهارها في بعض الأخبار والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنها جزء من هذا المشروع.

ونقلت واشنطن سفارتها من مدينة تل أبيب للقدس المحتلة في مايو/آيار الماضي، بموجب قرار اتخذه ترمب في ديسمبر/كانون الأول 2017، ما أثار غضبًا واسعًا على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتنديدًا دوليًا واسعًا.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
ليماك التركية
شركة عقارات تركية
السفارة الأمريكية بالقدس
بناء
واشنطن
القدس المحتلة
نفي شديد

اقرأ أيضا

Thumbnail
هكذا أساءوا لعبد الناصر
Thumbnail
وسائل إعلام عبرية: القاهرة تهدد حماس من أجل اسرائيل

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم