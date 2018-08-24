شركة بريطانية تجلي عملاءها من فندق مصري عقب وفاة غامضة لزوجين
وقالت الشركة في بيان مساء الخميس: "نشعر بالحزن الشديد بسبب الوفاة المأساوية لاثنين من عملائنا كانا في فندق ’شتايغنبرغر أكوا ماجيك‘ في الغردقة بمصر".
وأوضحت الشركة أن ظروف وفاة عميليها غير واضحة مشيرة إلى تلقيها المزيد من التقارير عن "ارتفاع مستوى المرض بين النزلاء".
وأضافت: "السلامة أولوية قصوى لدينا دائما، لذلك اتخذنا كإجراء احترازي، قرارا بإجلاء كافة زبائنا من هذا الفندق".
لكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلت عن متحدثة باسم الفندق أن قرار مغادرة الفندق لم يتخذه كافة الزبائن.
وقالت المتحدثة باسم الفندق إنه لا يوجد حتى الآن دليل على حدوث وفاة غير طبيعية للزوجين البريطانيين.
وأوضحت الشركة في البيان أنه سيجرى تخيير زبائنها في الفندق إما بالانتقال لفندق آخر أو العودة إلى وطنهم، مضيفة أن الزبائن الذين حجزوا إقامة في الفندق للفترة المقبلة سيجرى التواصل معهم خلال الأسابيع الأربعة القادمة لتقديم مقترحات بديلة للإقامة في فنادق أخرى.
وقالت الشركة إنها ستواصل التعاون على نحو وثيق مع الفندق وإنها ستدعم السلطات في تحقيقاتها بشأن وفاة الزوجين.