الثلاثاء 15 أغسطس 2017 18:41
شركة الطيران الألمانية "اير برلين" تعلن إفلاسها
أعلنت شركة الطيران الألمانية "إير برلين"، الثلاثاء، إفلاسها بعدما أبلغتها المساهمة الرئيسية فيها شركة طيران "الاتحاد" الاماراتية، أنها لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي.
وقالت وزارتا الاقتصاد والنقل في بيان مشترك، إن الشركة ستحصل على قرض بقيمة 150 مليون يورو (177 مليون دولار) حتى تتمكن من مواصلة رحلاتها في الوقت الحالي.
وأكدت الشركة الألمانية في بيان، إنه بعد أن سحبت شركة الطيران الإماراتية تمويلها "توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه ليس هناك طريق إيجابي آخر أمام شركة "اير برلين".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات