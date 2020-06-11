فيروس كورونا
الخميس 11 يونيو 2020 11:08

شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام خلال 3 أشهر

شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام بحلول سبتمبر
رويترز
قال دانييل سكوفرونسكي، الرئيس العلمي لشركة (إيلي ليلي) إن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض فيروس كورونا ومرخص باستخدامه بحلول سبتمبر/ أيلول إذا مضي كل شيء بشكل جيد.

وأوضح الرئيس العلمي للشركة الأمريكية لرويترز الأربعاء أن العقار المخصص لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا، إذا مضي كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.
وقال سكوفرونسكي في مقابلة إن شركة ليلي تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه فيروس كورونا.
واشار إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع، في وقت بدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

أدوية التكنولوجيا الحيوية 

هذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد وحالات أخرى كثيرة.
وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجارية تجريبها حاليا في علاج المرض.
وقال سكوفرونسكي إن هذه العلاجات، التي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.
ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في أفضل الأحوال.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
علاج
شركة أمريكية
التكنولوجيا الحيوية
اختبارات

اقرأ أيضا

Thumbnail
قوات الوفاق الليبية تسيطر على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر.. هذه أهميته
Thumbnail
شاهد: انهيار مطرب مصري إثر وفاة والدته بعد تجاهل استغاثات لإنقاذها
Thumbnail
حذرتها البحرية التركية.. فشل محاولة يونانية لإيقاف سفينة شحن متجهة إلى ليبيا
Thumbnail
رئيس رابطة الشرطة في نيويورك: توقفوا عن معاملتنا كالحيوانات والبلطجية (فيديو)
Thumbnail
إندبندنت: حفتر تعرض للنصب وخسر 55 مليون دولار

الأكثر قراءة

  1. قوات الوفاق الليبية تسيطر على خط إمداد رئيسي لقوات حفتر.. هذه أهميته
  2. شاهد: انهيار مطرب مصري إثر وفاة والدته بعد تجاهل استغاثات لإنقاذها
  3. حذرتها البحرية التركية.. فشل محاولة يونانية لإيقاف سفينة شحن متجهة إلى ليبيا
  4. شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام خلال 3 أشهر
  5. رئيس رابطة الشرطة في نيويورك: توقفوا عن معاملتنا كالحيوانات والبلطجية (فيديو)