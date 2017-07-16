الولايات المتحدة الأمريكية
الأحد 16 يوليو 2017 10:11

شركة أمريكية تستدعي آلاف الأطنان من "النقانق" خشية احتوائها على عظام

شركة أمريكية تستدعي آلاف الأطنان من نقانق الهوت دوغ والسجق خشية احتوائها على عظام
الأوربية
ذكرت السلطات الأمريكية، السبت، أن شركة "ماراثون إنتربريسس" لمنتجات اللحوم تستدعي 3264 طنًا من الـنقانق (هوت دوغ) بسبب مخاوف من احتمال احتوائها على قطع صغيرة من العظام.

وقالت إدارة السلامة وتفتيش الأغذية بوزارة الزراعة الأمريكية، في بيان صدر عنها، إن المنتجات التي سيتم استدعاؤها من "الهوت دوج والسجق من لحوم البقر والخنزير" تم تعبئتها بين منتصف مارس/آذار ومطلع يوليو/تموز الجاري.

واشتكى مستهلكون من العثور على قطع صغيرة من العظام في النقانق، مع وقوع إصابة طفيفة واحدة في الفم.

ودعا البيان الأشخاص الذين اشتروا منتجات الشركة خلال الفترة الزمنية المعنية إلى عدم تناولها.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
شركة أمريكية
نقانق
هوت دوغ
سجق
عظام
منتجات اللحوم
مخاوف
إدارة السلامة وتفتيش الأغذية بوزارة الزراعة الأمريكية

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