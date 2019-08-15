الخميس 15 أغسطس 2019 21:48
شرق الفرات: أنقرة تحذر واشنطن من المماطلة في تنفيذ المنطقة الآمنة
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو، الخميس، إن أنقرة لن تتحمل أي تأخير أمريكي بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال غرب سوريا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيرته السيرالونية نبيلة تونيس في العاصمة أنقرة.
تصريحات تشاوش أوغلو
- ترمب وعد بأن يكون عمق المنطقة الآمنة 20 ميلًا، ويجب إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة.
- الولايات المتحدة تواصل تزويد وحدات حماية الشعب الكردية بالسلاح.
- أي تكتيك للمماطلة من طرف الولايات المتحدة لن يكون مقبولًا.. مع الأسف لجأوا إلى المماطلة في "منبج" ولم يلتزموا بوعودهم.
- هناك مسائل يتعين تحديد تفاصيلها ضمن الاتفاق التركي - الأمريكي حول المنطقة الآمنة بسوريا، لهذا، قررنا إنشاء مركز عمليات مشتركة، لقد جاء بعض العسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء هذا المركز. واليوم سيأتي وفد يرأسه نائب قائد القوات الأمريكية في أوربا إلى ولاية شانلي أورفة.
- طائرات تركية بدون طيار بدأت تحوم فوق المنطقة الآمنة المخطط إقامتها، وسيتم إنشاء نقاط مراقبة في المنطقة، وتسيير دوريات مشتركة.
- الهدف هو تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة لكي يعود السوريون إليها.
- لاجئون سوريون وفي مقدمتهم مواطنون أكراد يريدون العودة إلى بلادهم.
- هؤلاء اللاجئين لا يشعرون بالأمن في ظل وجود عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في المنطقة، لأن هذه الوحدات قامت بتهجيرهم منها.
- منطقة شرق الفرات أصبحت مأوى للإرهاب، وفي الوقت الذي نجري فيه مباحثات مع الأمريكان، تقوم واشنطن بمواصلة دعم الإرهابيين بالأسلحة، وقد أرسلوا مجددا شاحنات محملة بالسلاح إليهم.
- أولاً ينبغي على الأمريكان أن يكونوا صادقين، وثانيا أي محاولة للمماطلة لن يكون مقبولاً من جانب تركيا، والخطوة الأولى في الاتفاق كانت صائبة ويتوجب أن نستكملها.
المنطقة الآمنة
- تصريحات تشاوش أوغلو تأتي فيما يتوقع وصول وفد عسكري أمريكي بقيادة الجنرال ستيفن تويتي نائب القيادة الأمريكية الأوربية إلى محافظة شانلي أورفة جنوب شرق البلاد، للإشراف على إقامة مركز عمليات مشترك في إطار جهود إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، بحسب وزارة الدفاع التركية.
- مسؤول بالبنتاغون قال، الأربعاء، إنه سيتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، وإن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق ستبدأ في وقت قريب.
- وفقا لبنود الاتفاق الذي توصلت إليه أنقرة مع واشنطن، ستستخدم السلطات مركز التنسيق الذي سيكون مقره في تركيا من أجل الإعداد لمنطقة آمنة في شمال سوريا.
- الهدف من هذه المنطقة هو إنشاء منطقة عازلة بين الحدود التركية والمناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، وهي قوات مدعومة من واشنطن لكن أنقرة تعتبرها "منظمة إرهابية".
- أنشأ الأكراد السوريون منطقة تتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق سوريا.
- نفذت تركيا حتى الآن عمليتين عسكريتين عبر الحدود في سوريا عامي 2016 و2018، وشهدت العملية الثانية دخول القوات التركية وقوات من الجيش السوري الحر جيب عفرين الكردي في الشمال الغربي.
- تركيا هددت مرارا بتنفيذ عملية عسكرية ضد المسلحين الأكراد على الحدود مع سوريا، وهو ما دفع الولايات المتحدة للمسارعة في إرسال وفد للتفاوض مع أنقرة لتجنب هجوم تركي جديد.
- مسؤولون أتراك كرروا أن بلادهم ستتحرك بمفردها إذا لمست مماطلة أو تأخير من الجانب الأمريكي في تنفيذ الاتفاق الجديد.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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