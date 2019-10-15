الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 20:32
شرق الفرات: آخر تطورات العملية العسكرية التركية في سوريا
قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن جيش النظام السوري سيطر "بشكل كامل" على مدينة منبج ومحيطها.
يأتي ذلك بالتزامن مع انسحاب آخر القواعد العسكرية الأمريكية من منبج، فجر الثلاثاء، ونقلت مصادر إعلامية روسية عن وزارة الدفاع أن الجنود الروس ينسقون مع الجيش التركي في المنطقة.
وفيما يلي آخر التطورات الميدانية والسياسية في اليوم السابع للعملية العسكرية التركية (نبع السلام) ضد المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا.
التطورات الميدانية
- وكالة إنترفاكس للأنباء قالت إن قوات النظام السوري سيطرت على منطقة مساحتها تزيد على 1000 كيلومتر مربع حول مدينة منبج السورية.
- وزارة الدفاع الروسية: قوات النظام السوري تسيطر على قاعدة الطبقة الجوية ومحطتين للطاقة الكهرومائية وعدة جسور على نهر الفرات.
- رويترز عن مبعوث الكرملين بشأن سوريا: الأكراد سمحوا لقوات النظام السوري بدخول مناطق محددة من منبج.
- مصادر محلية للجزيرة: دخول عربات للشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة منبج غرب الفرات.
- مراسل الجزيرة: قوات المعارضة السورية تعلن سيطرتها على 14 قرية في محيط تل أبيض ورأس العين شرق الفرات.
- التحالف الدولي: قواتنا انسحبت من مدينة منبج غرب الفرات بريف حلب.
- الجيش الوطني السوري المعارض أرسل، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية تضمنت مقاتلين وذخائر وأليات حفر لدعم قواته المشاركة في عملية "نبع السلام".
- الرتل العسكري لقوات المعارضة السورية توجه من ولاية كليس إلى ولاية غازي عنتاب التركيتين وسط إجراءات أمنية مشددة.
- وكالة الأناضول: مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرون في هجمات للمقاتلين الأكراد استهدفت مناطق سكنية في قرى ميرزه وتل علي وشعيب بمنطقة جرابلس الخاضعة لقوات المعارضة شمالي سوريا.
- مسؤول أمريكي قال لوكالة أسوشيتدبرس، الثلاثاء، إن حوالي 1000 جندي أمريكي من الذين انسحبوا من شمال سوريا سيعودون إلى مواقع الجيش الأمريكي بالعراق والكويت وربما بالأردن أيضا.
التطورات السياسية
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مسؤول أمريكي: مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيغادر إلى تركيا في غضون 24 ساعة.
- رويترز عن مسؤول بالخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بسوريا عامل مهم في عودة علاقاتنا مع تركيا لطبيعتها.
- رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية: واشنطن تخطط لزيادة العقوبات على تركيا إذا لم تحل الأزمة في شمال سوريا.
- رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي في شمال شرق سوريا.
- رويترز عن مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية: لم نر أي عمليات هروب كبيرة ناجحة للمحتجزين من تنظيم الدولة في سوريا.
- رئيس وزراء بريطانيا وأمين عام النيتو يؤكدان أهمية تركيا كشريك بالحلف ويطالبان بإنهاء العملية التركية بسوريا.
- المبعوث الروسي إلى سوريا: لن نسمح بصدام عسكري بين القوات السورية والتركية.
- وزارة الدفاع الروسية: القوات الروسية والجيش التركي ينسقان التحركات العسكرية حول منبج.
- وزارة الدفاع الروسية: القوات الأمريكية غادرت منبج باتجاه الحدود السورية العراقية.
- الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن العملية العسكرية مستمرة بشكل يتوافق مع الخرائط التي أعلنا عنها في اجتماعات الأمم المتحدة.
- أردوغان: سنضمن العودة الطوعية للاجئين السوريين على مراحل وسنضمن الاستقرار بإعادة إعمار البنى التحتية.
- متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قالت إنه اتفق مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ على ضرورة إنهاء العملية التركية في شمال سوريا.
- المتحدثة أضافت في بيان بعد لقاء المسؤولين في لندن، الثلاثاء، "رئيس الوزراء والأمين العام عبرا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع في شمال سوريا".
- وزير الخارجية الفرنسي قال، الثلاثاء، إنه سيجري محادثات قريبا مع زعماء عراقيين وأكراد لمناقشة كيفية تأمين آلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الأجانب المحتجزين في مخيمات وسجون سورية.
- قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا، غدا الأربعاء، على الأرجح لبحث آخر التطورات في سوريا وأضافوا إن الدول الأوربية الخمس بالمجلس، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، طلبت عقد جلسة مغلقة.
- رئيس الوزراء الفرنسي قال، الثلاثاء، إن القرارات التي اتخذتها تركيا والولايات المتحدة في سوريا ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة وإن إجراءاتهما ستؤدي لا محالة إلى عودة تنظيم الدولة في سوريا والعراق.
- رئيس الوزراء الفرنسي اتهم واشنطن بالسماح بالهجوم التركي ودعمه بسبب قرارها سحب ألف جندي أمريكي بصورة أحادية من سوريا.
- الأمم المتحدة قالت، الثلاثاء، إنه ربما يجري تحميل تركيا المسؤولية عن عمليات إعدام تعسفية نفذتها جماعة مسلحة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين الأكراد الأسرى والسياسية الكردية هفرين خلف.
- مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قال إنه وثق سقوط ضحايا مدنيين في ضربات جوية وهجمات برية ونيران قناصة يوميا منذ بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا قبل نحو أسبوع.
- نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي: التهديدات بالعقوبات ليس أكبر من التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها تركيا من الجانب الآخر لحدودها الجنوبية.
- وكالة الأناضول: المجر تعلن استعدادها للتعاون مع تركيا في حال أنشأت منطقة آمنة من أجل عودة اللاجئين السوريين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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