مقتل جورج فلويد
الثلاثاء 2 يونيو 2020 11:05

شرطية أمريكية سوداء تهاجم زميلها الأبيض لقمعه المحتجين (فيديو)

لقطة من الاحتجاجات الأمريكية على مقتل فلويد
مواقع التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للمظاهرات في المدن الأمريكية منذ ليلة أمس، احتجاجا على مقتل جورج فلويد، التي تظهر اعتداء الشرطة على المتظاهرين بأماكن متفرقة.

كما قامت الشرطة بإلقاء الغازات المُسيلة للدموع على المتظاهرين من أجل تفريقهم ومن أجل تطبيق حظر التجوال الذي فرضته السلطات عليهم.

والتقط أحد المتظاهرين مقطعًا مصورًا لقيام شرطية سوداء بمهاجمة زميلها الشرطي الأبيض لتعديه على أحد المتظاهرين من ذوي البشرة السمراء، مما دفع المتظاهرين لتحيتها.

وقام آخر بمشاركة مقطع مصور لقيام الشرطة بإلقاء غاز الفلفل على هاتفه المحمول مما جعله يسقط وينفجر من يديه وذلك في إطار قيام الشرطة بمغادرة مكان تجمع المتظاهرين في مدينة دينفر.

وبينما تواصلت الاحتجاجات والصدامات بمناطق عدة، وفرض سلطات واشنطن ونيويورك حظر التجوال فيهما، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الجيش لوقف الاضطرابات التي أشعلها مقتل فلويد على يد الشرطة، وأعلن عن نشر قوات إضافية في العاصمة واشنطن.

وقال ترمب في خطاب ألقاه من البيت الأبيض مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، إنه سيتخذ خطوات فورية لوقف العنف، وإنه بصدد حشد الموارد العسكرية والمدنية المتاحة لذلك، وإنه سيواصل نشر آلاف الجنود المدججين بالسلاح و افراد من الشرطة في واشنطن لوقف أعمال العنف.

وجاء خطاب ترمب، بينما كانت مواجهات تدور قرب البيت الأبيض بين محتجين والشرطة التي تدخلت واعتقلت عددًا من المتظاهرين.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن تسريب صوتي لاجتماع بين الرئيس الأمريكي وحكام الولايات أن ترمب سخر من حكام بعض الولايات التي شهدت احتجاجات تخللتها فوضى.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين مطلعين أن ترامب حث حكام الولايات -خلال مكالمة جماعية أجراها معهم- على استعادة سيطرة قوى الأمن على الشوارع باستخدام القوة، "وإلا سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

وكانت الاضطرابات بدأت عقب انتشار مقاطع فيديو لمقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد عندما جثم شرطي بركبته على عنقه أثناء اعتقاله في 25 مايو/أيار الماضي، وقد خلص تشريح طبي تم بناء على طلب عائلة الضحية فلويد إلى أن ما تعرض له جريمة قتل، مشيرا إلى أن قلبه توقف بسبب الضغط على عنقه وظهره.

وفرضت السلطات الأمريكية حظر التجوال في 40 مدينة وأعلنت حالة الطوارئ في 3 ولايات، واحتجزت نحو 4400 في الاحتجاجات التي تشهدها أغلب المدن الأمريكية منذ نحو أسبوع، إثر وفاة فلويد.

وخرج عشرات الآلاف في كندا ونيوزيلندا وبلجيكا وأستراليا وبريطانيا، في مظاهرات تضامنا مع الاحتجاجات بالولايات المتحدة، مطالبين بإنفاذ القانون في قضية وفاة فلويد، وللتنديد باعتداءات الشرطة الأمريكية على المواطنين من أصول أفريقية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
مواقع التواصل

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