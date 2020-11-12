السعودية
الخميس 12 نوفمبر 2020 15:30

شرطة هولندا تجري تحقيقا بعد إطلاق نار على مقر السفارة السعودية

صورة للمقبرة التي شهدت الهجوم في جدة
صورة للمقبرة التي شهدت الهجوم في جدة أمس
غيتي
قالت الشرطة الهولندية إنها تجري تحقيقا بعد سماع أعيرة نارية على مقر السفارة السعودية فجر اليوم الخميس.

وذكرت الشرطة أن دوي أعيرة نارية تردد من المبنى الواقع في لاهاي قبيل الساعة السادسة صباحا (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، ولم تقدم المتحدثة باسم الشرطة مزيدا من التفاصيل. 
وأعلنت الشرطة أن عدة رصاصات أطلقت صباح الخميس على السفارة السعودية في لاهاي من دون وقوع إصابات.  
وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر "قبل الساعة السادسة تلقينا رسالة تتحدث عن إطلاق رصاصة على مبنى في لاهاي.. لم تقع إصابات".

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية عن الشرطة قولها إنه تم اكتشاف عدد من أغلفة الرصاص في المكان بعد الحادث. 
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى عشرين ثقبا ناجما عن رصاص في المبنى ونشرت صورا تبدو فيها ثقوب في النوافذ.. ولم تؤكد الشرطة عدد الطلقات. 
وقالت الشرطة إنها أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان الذي تحقق فيه فرق الطب الشرعي، في حين لم تعرف دوافع إطلاق النار.

ويأتي الحادث بعد يوم من تفجير استهدف مراسم في جدة بالسعودية بمناسبة ذكرى هدنة 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1918 بحضور دبلوماسيين غربيين بينهم فرنسيون وبريطانيون.
وأسفر هذا الهجوم عن سقوط جريحين هما موظف قنصلي يوناني وشرطي سعودي.

المصدر
وكالات
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