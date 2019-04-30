شرطة نيوزيلندا تبطل مفعول عبوة مريبة بمدينة "مذبحة المسجدين"

السلطات في نيوزيلندا تمكنت من توقيف المنفذ الإرهابي الذي بث جريمته مباشرة على فيسبوك، وهو أسترالي يميني متطرف يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة لأول مرة في 23 مارس/آذار، حيث وُجهت إليه اتهامات بـ"القتل العمد".