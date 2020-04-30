الإمارات
الخميس 30 أبريل 2020 10:25

شرطة دبي تعلن انتحار رجل أعمال هندي.. ما السبب؟

رجل الأعمال الهندي, جوي أركال
مواقع التواصل
قالت شرطة دبي، الأربعاء، إن رجل أعمال هندي يعمل في القطاع النفطي والنقل البحري يدعى جوي أركال (٥٤ عاما)، انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ 14 في أحد البنايات.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مدير شرطة بر دبي، قوله إن رجل الأعمال الآسيوي انتحر الخميس الماضي بإلقاء نفسه من شرفة منزل صديقه.

وقال إن الحادث وقع في حضور نجله البالغ من العمر 22 عاما، وهو الذي أبلغ الشرطة، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وأشار المسؤول إلى أن المقربين من رجل الأعمال قالوا إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة لأسباب مادية، وقام بإلقاء نفسه من الشرفة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن رجل الأعمال يمتلك سلسلة فنادق في ولاية كيرلا الهندية، حيث مسقط رأسه، وهو من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي.

ووفق وسائل إعلام هندية، فإن أركال هو من رواد الصناعة والتجارة، وقد بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثيرين، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج.

وكان لخبر انتحار رجل الأعمال الهندي، صدى على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ربط المغرودن بينه وبين حوادث مشابهة وقعت في دبي، وبعضهم أشار إلى "تصفية حسابات".

كما ربط مغردون بين أركال والملياردير الهندي الهارب بي آر شيتي الذي كان يدير شركة تشغيل المستشفيات "إن إم سي هيلث" وشغل الرأي العام بعد هروبه بأكثر من 6 مليارات من أموال بنوك الإمارات، وبعضهم أشار لصلة قرابة بينهما.

المصدر
الجزيرة مباشر
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