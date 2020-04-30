شرطة دبي تعلن انتحار رجل أعمال هندي.. ما السبب؟
ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية، عن مدير شرطة بر دبي، قوله إن رجل الأعمال الآسيوي انتحر الخميس الماضي بإلقاء نفسه من شرفة منزل صديقه.
وقال إن الحادث وقع في حضور نجله البالغ من العمر 22 عاما، وهو الذي أبلغ الشرطة، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
وأشار المسؤول إلى أن المقربين من رجل الأعمال قالوا إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة لأسباب مادية، وقام بإلقاء نفسه من الشرفة.
#الامارات71 | شرطة دبي تعلن عن انتحار رجل أعمال هندي بعد القاء نفسه من الدور 14 في دبي، ووسائل اعلام محلية تفيد بأن المنتحر هو "جوي أركال" (54 عاما) المتخصص في القطاع النفطي والنقل البحري، حيث عانى من مشاكل مالية متراكمة— الإمارات71 (@UAE71news) April 29, 2020
| #الامارات #دبي #كورونا pic.twitter.com/7P1Th8bzjG
وبحسب المعلومات الأولية، فإن رجل الأعمال يمتلك سلسلة فنادق في ولاية كيرلا الهندية، حيث مسقط رأسه، وهو من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي.
ووفق وسائل إعلام هندية، فإن أركال هو من رواد الصناعة والتجارة، وقد بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثيرين، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج.
Dubai Police says Death of Indian businessman Joy Arakkal a case of suicidehttps://t.co/ijQWCKG81L pic.twitter.com/WICyY555j5— Global Panorama News (@NewsPanaroma) April 29, 2020
وكان لخبر انتحار رجل الأعمال الهندي، صدى على منصات التواصل الاجتماعي، إذ ربط المغرودن بينه وبين حوادث مشابهة وقعت في دبي، وبعضهم أشار إلى "تصفية حسابات".
كما ربط مغردون بين أركال والملياردير الهندي الهارب بي آر شيتي الذي كان يدير شركة تشغيل المستشفيات "إن إم سي هيلث" وشغل الرأي العام بعد هروبه بأكثر من 6 مليارات من أموال بنوك الإمارات، وبعضهم أشار لصلة قرابة بينهما.
سوزان تميم— R💛 (@roeda62990272) April 29, 2020
الطباخ جاري رودس
الممثله الهنديه سرديفي
نجوى قاسم
وئام الدحماني
واخيراً جوي اركال
سبحان الله وكلهم انتحار او وفاه طبيعيه وكلهم بنفس المدينه دبي !!!!
انتحار رجل الأعمال الهندي #جوي اركال ( 54 عاماً ) بعد أن ألقى بنفسه من شرفة مكتبه في #دبي نتيجة مشاكل مالية متراكمة— عقيد ركن الحجاز (@Alhijaz88) April 30, 2020
طبعا هذا الخبر من الصحف الاماراتية بس الموضوع موضوع تصفية والتي انتهجها #بن_زايد لاي رجل اعمال هندي كان له علاقة مع #شيتي pic.twitter.com/0BEyIVR7qk
انتحار رجل الاعمال الهندي المتخصص في القطاع النفطي والنقل البحري جوي اركال بعد ان رمى بنفسه من شرفة مكتبه في الحي التجاري في #دبي بعد مشاكل مالية متراكمة ومطالبته بظريب إستثناإيه أصبحت صلطت دبي تتعمل مثل الملشيات في تحصي#IrrfanKhan #الضغط_النفسي pic.twitter.com/75sjRZ28tF— احرارالعرب (@mhmamq2466) April 29, 2020
انتحار رجل الاعمال الهندي المتخصص في القطاع النفطي والنقل البحري جوي اركال (٥٤ عاما) بعد ان رمى بنفسه من شرفة مكتبه في الحي التجاري في #دبي بعد مشاكل مالية متراكمة.— السيبراني فليحان (@flihan17) April 29, 2020
دبي أصبحت بيئة غير صحيّة لبو هنّود pic.twitter.com/7jRdzoX80K
انتحار رجل الاعمال الهندي المتخصص في القطاع #النفطي والنقل البحري جوي اركال (٥٤ عاما) بعد ان رمى بنفسه من شرفة مكتبه في الحي التجاري في #دبي بعد مشاكل مالية متراكمة. هذا ابن عم شتي pic.twitter.com/TakdgbR0eu— حميد راشد (@mhobgfdy) April 29, 2020