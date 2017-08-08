شرطة بلجيكا تعتقل شخصا زعم وجود متفجرت بسيارته
وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، دفع الشرطة لملاحقته بعد أن انطلق بسيارة مسجلة في ألمانيا أثناء توقف إشارة مرور.
وأضاف أن الشرطة احتجزته بعد أن أطلقت النار على إطارات السيارة.
وقالت إين فان ويميرش المتحدثة باسم الادعاء في بروكسل "عندما اعتقلته الشرطة زعم أن لديه متفجرات لذا تم استدعاء الجيش تحاشيا لأي خطر".
وأضافت أن الشرطة طوقت المنطقة ودعت السكان للبقاء في منازلهم بينما بحثت وحدات عسكرية عن المتفجرات.
وقال شهود من رويترز بالموقع إنهم سمعوا صوت انفجارين محكومين.
ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بهجوم مزمع.
ووقع الحادث في حي مولينبيك في بروكسل، الذي يسكنه عدد كبير من المهاجرين المغاربة واكتسب سمعة بعد أن نفذت خلية تابعة لتنظيم الدولة متمركزة فيه هجمات في العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر تشرين الأول 2015 أسفرت عن مقتل 130 شخصا.
وبعدها بأربعة أشهر، هاجم أشخاص على صلة بالخلية محطة القطار الرئيسية ومطار بروكسل مما أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح العشرات.