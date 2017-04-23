فلسطين المحتلة
الأحد 23 أبريل 2017 19:37

شرطة الاحتلال: فلسطيني طعن أربعة في تل أبيب

مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين أثناء مظاهرة دعما للأسرى
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين أثناء مظاهرة دعما للأسرى
رويترز
قالت شرطة الاحتلال إن فلسطينيا أصاب أربعة إسرائيليين بجروح طفيفة إثر طعنهم عند شاطئ بتل أبيب (الأحد) قبل أن تعتقله.

ووقع الحادث في تل أبيب بمحاذاة متنزهها الشعبي المطل على البحر.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة في العقد السادس من العمر والرابع يبلغ عمره 70 عاما.

وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات مراقبة أمنية المهاجم وهو يدنو من عدة أشخاص في بهو فندق.

وأُعلن أن المهاجم شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما من الضفة الغربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
إسرائيل
الشرطة الإسرائيلية
السلطة الفلسطينية
طعن
طعن بالسكين
الضفة الغربية
تل أبيب

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: جماهير برشلونة تهتف باسم ميسي قبيل الكلاسيكو
Thumbnail
شاهد: سباق بالجرارات بين مزارعين في تايلند

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء