الأحد 23 أبريل 2017 19:37
شرطة الاحتلال: فلسطيني طعن أربعة في تل أبيب
قالت شرطة الاحتلال إن فلسطينيا أصاب أربعة إسرائيليين بجروح طفيفة إثر طعنهم عند شاطئ بتل أبيب (الأحد) قبل أن تعتقله.
ووقع الحادث في تل أبيب بمحاذاة متنزهها الشعبي المطل على البحر.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى، بينهم ثلاثة في العقد السادس من العمر والرابع يبلغ عمره 70 عاما.
وأظهرت مشاهد صورتها كاميرات مراقبة أمنية المهاجم وهو يدنو من عدة أشخاص في بهو فندق.
وأُعلن أن المهاجم شاب فلسطيني يبلغ من العمر 18 عاما من الضفة الغربية.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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