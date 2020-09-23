مصر
الأربعاء 23 سبتمبر 2020 12:49

شرشوب همام يوجه رسالة للجيش المصري

المواطن المصري كمال همام حسين وشهرته "شرشوب همام"
المواطن المصري كمال همام حسين وشهرته "شرشوب همام"
وجه المواطن المصري كمال همام حسين وشهرته "شرشوب همام" الذي يحظى بمتابعة قوية على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر رسالة للجيش المصري يطالبه بالتدخل لإصلاح أوضاع البلد.

ويحظى حساب "شرشوب همام" بآلاف المتابعات على الفيسبوك بسبب أسلوب البسيطة ولهجته الجنوبية المعبرة عن بسطاء صعيد مصر.

وطالب همام الجيش المصري بالتدخل سريعا لرفع المعاناة عن مصر.

ووجه همام انتقادات قوية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسياساته دون أن يذكره بالاسم.

وناشد همام الجيش بالتدخل لتعيين شخص يفهم المصريين ويفهمونه ويرعى مصالحهم، على حد قوله.

وسبق للسلطات في مصر اعتقال همام في عام 2016 بعد انتشار فيديوهات المناهضة للسيسي والمنتقدة له بشكل واسع.

المصدر
الجزيرة مباشر

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