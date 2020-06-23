تركيا
الثلاثاء 23 يونيو 2020 23:33

شجت رأسها.. لحظة إصابة مراسلة صحفية تركية في وجهها جراء عاصفة (فيديو)

إصابة مراسلة صحفية وهي تبث صور العاصفة المطرية القوية التي ضربت مدينة إسطنبول في تركيا
نشرت قناة A HABER التركية (محلية) عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو للحظة إصابة مراسلة صحفية وهي تبث صور العاصفة المطرية القوية التي ضربت مدينة إسطنبول في تركيا.

وأظهرت اللقطة لحظة إصابة المراسلة الصحفية في بث مباشر على الهواء بجسم متطاير نتيجة العاصفة المطيرة في إسطنبول.

وبينما كانت المراسلة خائفة خلال تغطيتها للعاصفة في منطقة بشكتاش تعرضت إلى الإصابة في وجهها بعد أن سقط عليها جذع شجرة.

وضربت مدينة إسطنبول، بعد ظهر الثلاثاء، عاصفة قوية مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في توقف حركة السير وتحولت بعض الشوارع إلى برك مياه.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
السجن 8 سنوات لمدير المخابرات الداخلية السابق في الجزائر
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 23من يونيو/حزيران)
Thumbnail
السودان: رفع الخرطوم من "لائحة الإرهاب" الأمريكية بات وشيكا
Thumbnail
"غوغل" تضيف خدمة تقصي الحقائق إلى الصور
Thumbnail
"أدنوك" الإماراتية تبيع أصولا في شركة أنابيب الغاز لمستثمرين أجانب

الأكثر قراءة

  1. السجن 8 سنوات لمدير المخابرات الداخلية السابق في الجزائر
  2. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الثلاثاء 23من يونيو/حزيران)
  3. السودان: رفع الخرطوم من "لائحة الإرهاب" الأمريكية بات وشيكا
  4. "غوغل" تضيف خدمة تقصي الحقائق إلى الصور
  5. "أدنوك" الإماراتية تبيع أصولا في شركة أنابيب الغاز لمستثمرين أجانب