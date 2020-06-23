الثلاثاء 23 يونيو 2020 23:33
شجت رأسها.. لحظة إصابة مراسلة صحفية تركية في وجهها جراء عاصفة (فيديو)
نشرت قناة A HABER التركية (محلية) عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو للحظة إصابة مراسلة صحفية وهي تبث صور العاصفة المطرية القوية التي ضربت مدينة إسطنبول في تركيا.
وأظهرت اللقطة لحظة إصابة المراسلة الصحفية في بث مباشر على الهواء بجسم متطاير نتيجة العاصفة المطيرة في إسطنبول.
A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralandı pic.twitter.com/7LmDfAaiq4— A Haber (@Ahaber) June 23, 2020
وبينما كانت المراسلة خائفة خلال تغطيتها للعاصفة في منطقة بشكتاش تعرضت إلى الإصابة في وجهها بعد أن سقط عليها جذع شجرة.
وضربت مدينة إسطنبول، بعد ظهر الثلاثاء، عاصفة قوية مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في توقف حركة السير وتحولت بعض الشوارع إلى برك مياه.
المصدر
الجزيرة مباشر
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