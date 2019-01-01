الثلاثاء 1 يناير 2019 19:52
شبكة نتفليكس تحجب حلقة تنتقد ولي العهد السعودي
أفادت تقارير إعلامية أن شبكة نتفليكس الأمريكية حجبت حلقة من برنامج كوميدي تنتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
التفاصيل:
- وكالة بلومبرغ قالت إن شبكة نتفليكس التلفزيونية حجبت حلقة من برنامج "دليل الوطنية السريع" للكوميدي حسن منهاج عن زبائنها في السعودية.
- تضمنت الحلقة انتقادات لسياسات المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب شنه الحرب على اليمن.
- منهاج وصف حرب اليمن بأكبر مأساة في عهد بن سلمان.
- تناولت الحلقة الحديث عن طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودعا منهاج خلالها إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية.
- صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصادرها أن الحجب في السعودية جاء بناء على طلب هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية.
- الهيئة السعودية قالت إن الحلقة تنتهك قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة.
- لا تزال الحلقة متاحة لزبائن نتفليكس على يوتيوب.
المصدر
وكالات
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