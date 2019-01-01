السعودية
الثلاثاء 1 يناير 2019 19:52

شبكة نتفليكس تحجب حلقة تنتقد ولي العهد السعودي

أفادت تقارير إعلامية أن شبكة نتفليكس الأمريكية حجبت حلقة من برنامج كوميدي تنتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
التفاصيل: 
  • وكالة بلومبرغ قالت إن شبكة نتفليكس التلفزيونية حجبت حلقة من برنامج "دليل الوطنية السريع" للكوميدي حسن منهاج عن زبائنها في السعودية.
  • تضمنت الحلقة انتقادات لسياسات المملكة وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسبب شنه الحرب على اليمن.
  • منهاج وصف حرب اليمن بأكبر مأساة في عهد بن سلمان. 
  • تناولت الحلقة الحديث عن طريقة تعامل السعودية مع مقتل الصحفي جمال خاشقجي ودعا منهاج خلالها إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية. 
  • صحيفة فايننشال تايمز نقلت عن مصادرها أن الحجب في السعودية جاء بناء على طلب هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية.
  • الهيئة السعودية قالت إن الحلقة تنتهك قانون مكافحة جرائم الإنترنت في المملكة. 
  • لا تزال الحلقة متاحة لزبائن نتفليكس على يوتيوب. 
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
مقتل جمال خاشقجي
الصراع في اليمن
محمد بن سلمان
السعودية
ابن سلمان
حسن منهاج
نتفليكس

اقرأ أيضا

Thumbnail
القائمة النهائية للكاف لأفضل لاعب: صلاح وماني وأوباميانغ
Thumbnail
أحزاب سودانية تطالب بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي"

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم