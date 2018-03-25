الفاتيكان
الأحد 25 مارس 2018 02:14

شبان يحثون رجال الدين على اتباع "كاثوليكية الكابيتشينو"

البابا فرانسيس الأول أمر بحظر بيع السجائر والتبغ داخل الفاتيكان
البابا فرانسيس الأول
غيتي- أرشيف
أبلغ شبان كاثوليك زعماء الكنيسة السبت ضرورة نشر الوعي الديني في الأماكن التي يحبون التجمع فيها مثل المقاهي، فيما يمكن تسميته بكاثوليكية الكابيتشينو.

وتقول وثيقة مؤلفة من 12 صفحة وقع عليها نحو 300 من الشبان الكاثوليك من حول العالم كانون قد التقوا على مدار أسبوع في الفاتيكان "نود أن تلتقي معنا الكنيسة في الأماكن المختلفة التي ليس لها فيها تواجد يذكر أو غير موجودة تماما".

وأضافت الوثيقة "يجب أن تحاول الكنيسة إيجاد طرق جديدة ومبتكرة للقاء الناس حيثما يشعرون بالراحة وحيثما تكون مناسباتهم الاجتماعية عادة مثل الحانات والمقاهي والمتنزهات وأندية اللياقة البدنية والاستادات وأي مراكز ثقافية شعبية أخرى".

والتقى المبعوثون في روما لتبادل آراءهم مع مسؤولي الفاتيكان والتعبير لهم عن مخاوفهم قبل اجتماع للأساقفة في أكتوبر/ تشرين الأول سيعقد تحت عنوان "الشباب والعقيدة والتميز المهني".

كما دعت الوثيقة إلى دور أكبر للمرأة في الكنيسة التي تمنعهم من الكهنوت.

وقالوا إنهم يريدون "تشجيع الكنيسة على تعميق فهمها للدور الذي تلعبه المرأة وتمكين الشابات".

المصدر
رويترز
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الفاتيكان
الكاثوليك
رجال الدين

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