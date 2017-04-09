الأحد 9 أبريل 2017 09:57
شاهد: 5 استخدامات مذهلة لا تعرفها للمكواة
حصد مقطع مصور لخمسة استخدامات مذهلة للمكواة نحو 13 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من نشره على صفحة "Blossom" بموقع فيسبوك.
وعرض المقطع خمسة استخدامات لا تعرفها للمكواة، مثل التخلص من آثار الشمع المنسكب، وإذابة الجبن بين شريحتي خبز، وتحويل الزجاجات البلاستيكية إلى حافظة أقلام.
ومن الاستخدامات أيضًا كي السجاد بطريقة معينة للتخلص من آثار المقعد، وأخيرًا الحفاظ على الرسومات والأوراق الهامة بتغليفها برقائق بلاستيكية لحمايتها.
المصدر
الجزيرة مباشر
فيسبوك
كلمات مفتاحية