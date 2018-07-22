شاهد: 2400 سبّاح من 55 دولة يتنافسون لعبور البوسفور

انطلقت، الأحد، في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول التركية، بطولة "سامسونغ للسباحة عبر القارات"، في نسختها الثلاثين بمشاركة 2400 سباحًا بينهم 1200 تركيًا ومثلهم أجانب يمثلون 55 دولة.

وتعد بطولة سامسونغ للسباحة عبر القارات، مسابقة السباحة الوحيدة التي تنظم بين قارتين في العالم، بالتعاون مع شركة سامسونغ، وبتنظيم من اللجنة الأولمبية التركية.

وعقدت "نشا غوندوغان"، الأمينة العامة للجنة الأولمبية التركية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، الجمعة، حول المسابقة، مع نائب مدير قسم التسويق لشركة "سامسونغ إليكترونيكس" عن فرعها بتركيا عمر باريش غوك بينار، ورئيس لجنة المسابقة نهاد أوسطا، و"دوغ وودرينغ" مؤسس منظمة "تحالف إنقاذ المحيطات" غير الربحية التي تعمل على حماية المحيطات.

وقال باريش غوك بينار، في المؤتمر، إن سامسونغ تعطي أهمية كبيرة للمساهمة في حياة المجتمع التركي، ودعم المشروعات التي تضيف قيمة إلى حياة الناس.

وأوضح أن المسابقة الحالية، تعد من أبرز الأنشطة التي تساهم في التعريف بمدينة إسطنبول.

وأعرب "دوغ وودرينغ"، مؤسس منظمة "تحالف إنقاذ المحيطات"، عن سعادته بزيارة تركيا.

وأوضح أن المنظمة تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة بينها تخليص المحيطات من النفايات البلاستيكية.

وأضاف أن مسابقة سامسونغ للسباحة عبر القارات، تعد من بين أكبر المسابقات في العالم.